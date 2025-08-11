Вплив тарифів Дональда Трампа на споживчі ціни лише починає відчуватися. Про це свідчать дані дослідження Goldman Sachs Group Inc.

Як мита Трампа змінюють економіку США?

Це додає невизначеності на ринку держоблігацій США, який перебуває під впливом мінливих прогнозів щодо темпів зниження відсоткових ставок, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Американські компанії досі брали на себе основний удар від тарифів Трампа. Але тягар дедалі більше перекладатиметься на споживачів через підвищення цін.

За оцінками експертів, до червня споживачі США вже взяли на себе близько 22% витрат від тарифів. Проте їхня частка зросте до 67%, якщо нові тарифи розвиватимуться за зразком попередніх років.

Як ситуація вплине на інфляцію? Тому індекс базових витрат на особисте споживання (core PCE), який Федеральна резервна система вважає одним із ключових показників інфляції, у грудні зросте на 3,2% у річному вимірі. Без урахування тарифів цей показник становив би 2,4%. У червні він був на рівні 2,8%.

Звіт підтверджує поширену серед економістів думку, що масштабні тарифи Трампа підживлюють інфляцію в момент, коли грошово-кредитна політика ФРС стала темою дискусій не лише для трейдерів облігацій, але й для самого президента,

– пише Bloomberg.

Важливо! Трейдери оцінюють ймовірність понад 80% зниження ставки на наступному засіданні ФРС у вересні, але перспектива подальшого пом’якшення у наступні місяці ускладнюється через невизначений вплив тарифів на інфляцію.

Про що йдеться в аналізі Goldman?

Аналіз Goldman, який показує, що бізнеси поки що не підвищили ціни одразу й повністю, підтверджує тезу, що тарифи зрештою будуть інфляційними. За оцінками банку, ефект тарифів уже підвищив core PCE на 0,2%, у липні додасться ще 0,16%, а до кінця року — додаткові 0,5%.

Поки що американський бізнес узяв на себе близько 64% витрат від тарифів. Проте ця частка знизиться менш ніж до 10%, коли більшість витрат перекладуть на споживачів.

Аналітики додали, що вплив тарифів на бізнес у США був неоднорідним – деякі компанії взяли на себе більшу частину тарифного удару, тоді як внутрішні виробники, захищені від конкуренції, підвищили ціни та отримали вигоду,

– йдеться у тексті.

Зауважте! Іноземні експортери, за оцінками, поглинули близько 14% вартості тарифів станом на червень, але їхня частка може зрости до 25%.