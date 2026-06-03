Нові тарифи США: в ЄС відреагували на дії Трампа та його адміністрації

У середу, 3 червня, Європейська комісія розкритикувала плани США запровадити нове мито у розмірі 10% на товари з ЄС. Це відбулося після того, як адміністрація Трампа дійшла висновку, що Брюссель не заборонив імпорт товарів, які вироблені із використанням примусової праці.

Як Європа реагує на ідеї США щодо нових тарифів?

Заступник головного речника Єврокомісії Олаф Гілл заявив, що Комісія ретельно проаналізує попередні висновки розслідування та продовжить взаємодію з адміністрацією США, а ЄС вважає мита, необґрунтованими, про що пише Politico.

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Офіс торгового представника США повідомив, що має намір повторно запровадити мито у розмірі 10% для своїх основних торгівельних партнерів, зокрема Європейського Союзу, Канади та Мексики, після висновку, що вони не забезпечили належного виконання законів, які забороняють ввезення товарів, вироблених із застосуванням примусової праці.

Зверніть увагу! Це одне з двох масштабних торгівельних розслідувань, розпочатих адміністрацією цієї весни відповідно до Розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, з метою відновлення глобальних мит президента США Дональда Трампа. Вони були скасовані Верховним судом США у лютому поточного року.

Тимчасове мито у 10%, яке діє зараз, має застосовуватися до липня. Після чого його може замінити мито за процедурою Розділу 301.

Голова торгівельного комітету Європейського парламенту Бернд Ланге заявив, що Вашингтон "відчайдушно шукає нові юридичні підстави для підтримки своєї тарифної політики" після поразки у Верховному суді.

Звинувачувати ЄС у недостатній боротьбі з примусовою працею – абсурдно,

– написав Ланге в соцмережі X.

Він додав, що ЄС ухвалив найсуворіші у світі правила щодо товарів, які вироблені із використанням примусової праці. Це дуже схоже на спробу підігнати факти під юридичне обґрунтування мит, рішення про які вже було ухвалене заздалегідь.

А Олаф Гілл наголосив, що ЄС у 2024 році ухвалив регламент, який забороняє продукцію, вироблену із застосуванням примусової праці. Він також зазначив, що спільна мета – це ліквідація примусової праці в ланцюгах постачання – була включена до спільної заяви ЄС і США, оприлюдненої торік у серпні в рамках угоди, досягнутої в Тернберрі.

Зауважте! Однак регламент ЄС щодо примусової праці почне діяти лише з грудня 2027 року. І саме це стало обґрунтуванням, на яке послався торговий представник США для запровадження мита на товари з Євросоюзу.

Хоча Європейський Союз ухвалив заборону на імпорт товарів, вироблених із застосуванням примусової праці, ця заборона набуде чинності лише 14 грудня 2027 року,

– зазначається у звіті.

Таким чином, USTR дійшов висновку, що Європейський Союз "не забезпечує ефективного виконання своєї заборони на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці".

Нове можливе мито знову ставить під загрозу торгівельне перемир’я між США та ЄС.

Що відомо про мита США?

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа запропонувала запровадити додаткові мита у розмірі 10% або 12,5% щодо імпорту із 60 країн. Згідно з інформацією, торгове представництво США прийматиме громадські коментарі щодо мит та інших заходів до 6 липня, а публічні слухання відбудуться 7 липня.

Водночас Швейцарія намагається уникнути подібних труднощів. Переговори держави з представниками США тривають. Країна, зокрема, враховує поточний розвиток подій під час цих переговорів. Швейцарія хоче досягти результату, який врегулює економічні відносини між двома країнами.