Перевищили довоєнні: стали відомі ціни в McDonald's

В Україні відновили свою роботу деякі заклади McDonald's. Відтак, з'явилось меню з новими цінами на страви, які виявилися вищими за довоєнні.

Нові ціни у ресторанах McDonald's були значно меншими до повномасштабного вторгнення. Відтепер деякі зі страв вартують на 20 гривень більше.

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Якими будуть ціни

Як повідомила керівниця PR-відділу українського офісу McDonald's Алеся Муджирі на своїй сторінці, заклади спершу працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Тепер за традиційний гамбургер українці платитимуть 45 гривень, до війни ціна становила 28 гривень;

Чізбургер коштуватиме 52 гривні (до війни – 32 гривні);

Дабл Чізбургер – 81 гривня (до війни – 61 гривня);

Біг Мак з 69 гривень піднявся до 92 гривень;

Біг Тейсті – зі 112 гривень аж до 154 гривень;

Чікен макнагетс (6 штук) подорожчав майже на 20 гривень, і тепер вартує 71 гривню;

Щодо картоплі фрі, то вона зараз коливається у діапазоні цін від 37 до 54 гривень, натомість раніше ціна в залежності від розміру була від 26 до 39 гривень. Велика Coca cola та інші види газованих напоїв тепер вартують 40 гривень, до війни ця ціна становила 30 гривень.



Як змінилися ціни на McDonald's / Інфографіка 24 каналу

, що на фоні росту цін на страви з McDonald's, перекупники намагаються також підзаробити й перепродують товари з закладів за захмарними цінами . Відтак, тепер гамбургери можна купити навіть на OLX.

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Як працюватимуть заклади

Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Водночас команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Вартість доставки у місті Києві залежить від відстані закладу до місця замовника. Доставка працюватиме з 9 ранку до 21.00 вечора. Управління радіусами доставки – це повністю відповідальність Glovo.

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