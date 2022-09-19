Ціни на улюблені страви помітно виросли, до війни вони були значно меншими. Зауважимо, що відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

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Нові ціни значно вищі, ніж до війни

Відтепер за чізбургер доведеться заплатити 52 гривні, за гамбургер – 45 гривень.

Зазначимо, що раніше "БігТейсті" коштував 112 гривень, а зараз – 154 гривні. Також "ДаблЧізбургер" вартував 61 гривню, зараз же коштує 81 гривню. Біг Мак з 69 гривень підріс до 92 гривень.

За велику Coca-cola, Sprite та Fanta (500 мілілітрів) українці будуть віддавати 40 гривень.

Оновлене меню у McDonald's / Фото соцмережі

Зверніть увагу! Нове меню буде діяти лише на основному прилавку, МакДрайві та МакЕкспресі з 09 по 21.00. Ресторани закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

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Якою буде ціна доставки

Вартість доставки у місті Києві залежить від відстані закладу до місця замовника. Доставка працюватиме з 9 ранку до 21.00 вечора. Управління радіусами доставки – це повністю відповідальність Glovo.

Це означає, що в залежності від погодних умов, кількості вільних кур'єрів, часу та інших чинників стандартні радіуси можуть збільшуватися, і зменшуватися з метою надання кращого сервісу покупцям.

Доставка працюватиме в районі метро Дарниця та Чернігівська, пл. Дарниця, а також уздовж проспекту Бажана на Осокорках, Позняках, Харківській та Вирлиці. На Правому березі доставка поки що недоступна.

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