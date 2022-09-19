Відповідну інформацію повідомила керівниця PR-відділу українського офісу McDonald's Алеся Муджирі. За її словами, відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.
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Де запрацює McDelivery у Києві
Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва:
- проспект Бажана, 3в (метро Харківська);
- вулиця Гришка, 7 (метро Позняки);
- проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).
Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.
Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.
Заново відкриті ресторани працюватимуть згідно з тими ж високими стандартами якості страв, чистоти і швидкості обслуговування, що й раніше. Водночас для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів,
– зазначила Муджирі.
Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Водночас команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.
Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація про те, що у Києві готують до відкриття McDonald's. Співробітники одного із закладів 6 вересня вже вийшли на роботу.
Крім того, у Львові 16 вересня вперше за тривалий час помітили активність біля McDonald's. Працівники мережі активно прибирали територію – чистили бруківку, мили вікна.
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