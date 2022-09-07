Мовиться про ресторан, що розташований біля метро "Мінська". Щоправда, сам заклад наразі зачинений.

До речі McDonald's можуть відкрити вже незабаром: користувачі діляться відео, як заклади прибирають

Ресторан готують до відкриття

Працівники миють вікна у ресторані, а також наводять порядок усередині приміщення.



McDonald's готують до відкриття / Фото Obozrevatel

До речі, схожу активність помітили й в інших точках McDonald's. Наприклад, в ресторанах на "Дарниці", Вишгородській, метро "Почайна" та "Харківська", на Майдані Незалежності, на Позняках, станціях метро "Житомирська" та "Деміївська", а також на Великій Кільцевій.