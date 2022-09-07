Мовиться про ресторан, що розташований біля метро "Мінська". Щоправда, сам заклад наразі зачинений.
До речі McDonald's можуть відкрити вже незабаром: користувачі діляться відео, як заклади прибирають
Ресторан готують до відкриття
Працівники миють вікна у ресторані, а також наводять порядок усередині приміщення.
McDonald's готують до відкриття / Фото Obozrevatel
До речі, схожу активність помітили й в інших точках McDonald's. Наприклад, в ресторанах на "Дарниці", Вишгородській, метро "Почайна" та "Харківська", на Майдані Незалежності, на Позняках, станціях метро "Житомирська" та "Деміївська", а також на Великій Кільцевій.
Малоймовірно, що усі заклади відкриють одночасно. Це може відбуватися й поступово.
Що цьому передувало
- 11 серпня у McDonald's повідомили, що ресторани запрацюють – проте не у всіх областях. Спочатку заклади відкриють в Києві та на Заході України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на повернення McDonald's. Він наголосив, що це – важливий сигнал для міжнародного бізнесу. Також, за його словами, від цього залежать робочі місця та податки.
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