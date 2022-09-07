Речь идет о ресторане, расположенном возле метро "Минская". Правда, само заведение еще закрыто.

Кстати McDonald's могут открыть уже в скором времени: пользователи делятся видео, как заведения убирают

Ресторан готовят к открытию

Работники моют окна в ресторане, а также наводят порядок внутри помещения.



McDonald's готовят к открытию / Фото Obozrevatel

Кстати, схожую активность заметили и в других точках McDonald's. К примеру, в ресторанах на "Дарнице", Вышгородской, метро "Почайная" и "Харьковская", на Майдане Независимости, на Позняках, станциях метро "Житомирская" и "Демеевская", а также на Большой Кольцевой.