Речь идет о ресторане, расположенном возле метро "Минская". Правда, само заведение еще закрыто.
Кстати McDonald's могут открыть уже в скором времени: пользователи делятся видео, как заведения убирают
Ресторан готовят к открытию
Работники моют окна в ресторане, а также наводят порядок внутри помещения.
McDonald's готовят к открытию / Фото Obozrevatel
Кстати, схожую активность заметили и в других точках McDonald's. К примеру, в ресторанах на "Дарнице", Вышгородской, метро "Почайная" и "Харьковская", на Майдане Независимости, на Позняках, станциях метро "Житомирская" и "Демеевская", а также на Большой Кольцевой.
Маловероятно, что все заведения будут открыты одновременно. Это может происходить и постепенно.
Что этому предшествовало
- 11 августа в McDonald's сообщили, что рестораны заработают, но не во всех областях. Сначала заведения откроют в Киеве и на Западе Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на возвращение McDonald's. Он подчеркнул, что это – важный сигнал для международного бизнеса. По его словам, от этого зависят рабочие места и налоги.
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