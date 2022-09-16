У Львові можуть відкрити McDonald's

На початку повномасштабної війни ресторани McDonald's у Львові та по всій Україні закрили. Вперше активність біля ресторану на проспекті Тараса Шевченка помітили 16 вересня, повідомляє 24 канал.

Раніше McDonald's залили відео-інтригу про відкриття в Україні і підірвали мережу

Працівники мережі від ранку активно прибирають територію – чистять бруківку, миють вікна. Водночас всього лиш день перед тим у тіктоці McDonald's опублікували цікаве відео. На ньому видно, як на телефон приходить повідомлення від мережі про те, що та сумує і постійно думає про відвідувачів.

Компанія натякнула на швидше відкриття й підірвала мережу. Українці засипали McDonald's коментарями про те, що з нетерпінням чекають на відновлення роботи ресторанів.



У Львові біля McDonald's активно прибирають територію / Фото Назарія Лазура, 24 канал

McDonald's повертається в Україну

У Києві лад у ресторанах McDonald's почали наводити ще на початку вересня. Згодом працівники заявили, що ресторан може відкритися вже 20 вересня. Однак компанія цю інформацію офіційно спростувала.

Додамо, що про відновлення роботи в Україні McDonald's офіційно повідомив 11 серпня. На це рішення відреагував навіть міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що справа не лише у бігмаках. Повернення великої американської компанії є сигналом для міжнародного бізнесу про те, що в Україні можна працювати навіть попри війну.

До теми – що відомо про відновлення роботи відомої мережі ресторанів: відео