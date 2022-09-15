Раніше була інформація, що ресторани збираються відкрити вже 20 вересня. Однак згодом її офіційно спростували.

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McDonald's ймовірно планує відкриватися

Тепер же опублікували обнадійливі та неймовірно милі кадри, які натякають, що може бути швидке відкриття.

На відео видно, як користувачу на телефон приходить повідомлення від McDonald's. Ресторан ніби від імені людини вітається, каже що скучив і постійно думає про відвідувачів.

Щемливі кадри від ресторану: дивіться відео

Співробітників ресторану кликали на роботу

Співробітники одного із закладів 6 вересня вже виходили на роботу. Мовиться про ресторан, що розташований біля метро "Мінська".

Сам заклад наразі досі зачинений. Працівники мили вікна у ресторані, а також наводили порядок усередині приміщення.

Що відомо про повернення ресторану: дивіться відео