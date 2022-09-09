Відповідну інформацію повідомила керівниця PR-відділу українського офісу McDonald's Алеся Муджирі 9 вересня. Це трапилось одразу після поширення інформації в телеграм-каналах про нібито відновлення роботи декількох закладів у Києві.

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Ми дуже любимо клієнтів McDonald's. Тому відкритися абияк не можемо. Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе-пабліків,
– написала керівниця PR-відділу українського офісу McDonald's.

Алеся Муджирі також підтвердила, що:

  • ресторани готують;
  • люди відновлюють навички;
  • заклади чекають на продукти.

Компанія пообіцяла поінформувати про відновлення роботи

"Як тільки у нас буде фінальна, остаточна дата відкриття, буде надана вся інформація з максимальними деталями, які ми зможемо озвучити", – додала піарниця.

Варто пригадати, що компанія на початку серпня анонсування відновлення роботи в Україні. Проте не у всіх областях: спочатку в Києві, а потім на Західній Україні.

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Що цьому передувало

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