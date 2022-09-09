Відповідну інформацію повідомила керівниця PR-відділу українського офісу McDonald's Алеся Муджирі 9 вересня. Це трапилось одразу після поширення інформації в телеграм-каналах про нібито відновлення роботи декількох закладів у Києві.

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Ми дуже любимо клієнтів McDonald's. Тому відкритися абияк не можемо. Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе-пабліків,

– написала керівниця PR-відділу українського офісу McDonald's.

Алеся Муджирі також підтвердила, що:

ресторани готують;

люди відновлюють навички;

заклади чекають на продукти.

Компанія пообіцяла поінформувати про відновлення роботи

"Як тільки у нас буде фінальна, остаточна дата відкриття, буде надана вся інформація з максимальними деталями, які ми зможемо озвучити", – додала піарниця.

Варто пригадати, що компанія на початку серпня анонсування відновлення роботи в Україні. Проте не у всіх областях: спочатку в Києві, а потім на Західній Україні.

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Що цьому передувало

9 вересня у телеграм-каналах почали поширювати інформацію про те, що співробітники компанії розповіли, що нібито 20 вересня відкриють київські заклади McDonald's на Харківській, Дарницькій площі та Осокорках, але поки що лише на доставку Glovo. Проте це виявилось неправдою.

Раніше ЗМІ писали, що співробітники McDonald's в Києві вийшли на роботу, почали прибирати в приміщеннях та мити вікна.

Окрім того, люди навіть почали знімати на відео, як відбувається приготування закладів до відновлення роботи.

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