Відповідну інформацію почали поширювати телеграм-канали з посиланням на співробітників компанії. Сама компанія також анонсувала відкриття закладів в Україні.

Зауважте Співробітники одного з McDonald's вийшли на роботу, але наразі заклад ще закритий

У Києві наприкінці вересня можуть відкрити McDonalds

За даними робітників, 20 вересня відкриють заклади на Харківській, Дарницькій площі та Осокорках, але поки що лише на доставку Glovo,

– повідомили у телеграм-каналі "Реальний Київ".

Там також опублікували відео, на якому видно, як один зі співробітників, який готував заклад до відриття розповідає цю інформацію.

McDonalds можуть відкрити в Києві вже 20 вересня: дивіться відео

Працівники McDonald's вже працюють в Києві

На початку вересня ЗМІ повідомили, що працівники McDonald's, що біля метро "Мінська" в Києві, вийшли на роботу вже 6 вересня.

Вони мили вікна та прибирали всередині приміщення. Таку ж роботу почали в ресторанах на "Дарниці", Вишгородській, метро "Почайна" та"Харківська", на Майдані Незалежності, на Позняках, на станціях метро "Житомирська" та "Деміївська", а також на Великій Кільцевій.

McDonald's пообіцяв відкрити заклади в Україні

Варто пригадати, що на початку серпня у компанії пообіцяли, що заклади в Україні почнуть працювати, проте на у всіх областях.

Спочатку почнуть роботу в Києві, а потім на Західній Україні.

Повернення прокоментував очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він пояснив, що справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців: "Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни".

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