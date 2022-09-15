Раньше была информация, что рестораны собираются открыть уже 20 сентября. Однако впоследствии ее официально опровергли.

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McDonald's предположительно планирует открываться

Теперь же опубликовали обнадеживающие и невероятно милые кадры, которые намекают, что может быть скорое открытие.

На видео видно, как пользователю на телефон приходит сообщение от McDonald's . Ресторан будто от лица человека приветствует, говорит, что соскучился и постоянно думает о посетителях.

Щемящие кадры от ресторана: смотрите видео

Сотрудников ресторана звали на работу

Сотрудники одного из заведений 6 сентября уже выходили на работу. Речь идет о ресторане, расположенном возле метро "Минская".

Само заведение пока закрыто. Работники мыли окна в ресторане, а также наводили порядок внутри помещения.

Что известно о возвращении ресторана: смотрите видео