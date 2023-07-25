Дефіцит цілком можливий: чи будуть знову відключення світла

Нині триває активно дискусія щодо ймовірного повернення планових відключень світла по Україні. Існує велика небезпека, що ситуація минулої зими може повторитися.

Чи повернуть відключення світла

Навіть за наявності необхідних коштів, відновити енергосистему України не вдасться. Якщо враховувати хронічну кризу заборгованостей на ринку електроенергії, тоді на заваді стане ще й логістичний аспект.

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Андрій Урста Аналітик DiXi Group Виготовлення та доставка необхідного для відновлення обладнання, до прикладу високовольтних трансформаторів, є доволі тривалою (може займати 6 – 9 місяців), що обмежує спроможність оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Варто зауважити, що через майбутнє похолодання сезонно зросте споживання електроенергії, що створить навантаження на мережу. У поєднанні з руйнуваннями в енергосистемі та потенційними новими обстрілами, це однозначно ускладнить покривання попиту населення зимою.

Урста зауважив, що нові відключення світла дійсно ймовірні. Тож нині варто обговорювати не їх можливість, а те наскільки вони будуть масштабними.

Що з енергосистемою України

Станом на 30 квітня 2023 року Україна втратила половину генеруючих потужностей, тому чекати на легшу зиму ніж попередня не варто.

Особливо постраждали маневрові потужності, а це ТЕС, ГЕС та ГАЕС, якими покриваються піки споживання, в тому числі зимові. Їх доступна встановлена потужність станом на 30 квітня скоротилась на 68%,

– додав Урста.

Також 42 з 94 високовольтних підстанцій "Укренерго" були пошкоджені російськими ракетами. З них вдалося відновити 29 повністю та 13 частково. На думку аналітика, чи вистачить цих потужностей на наступну зиму покаже тільки час.

Усе залежатиме від наступних чинників: