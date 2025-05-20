Зеленський анонсував 18-й пакет санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та загалом Європейському Союзу за 17-й санкційний пакет. Також український лідер анонсував наступний, вже 18-й пакет санкцій.

Зеленський анонсував нові санкції проти Росії

Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку до нових обмежень проти Росії, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі президента України.

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Подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і всьому ЄС за 17-й санкційний пакет. Це крок у правильному напрямку,

– написав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що важливо жорстко обмежувати:

російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств

усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості.

Також Зеленський підкреслив, що чим більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру.

Обговорили з Урсулою вже й підготовку 18-го санкційного пакета Євросоюзу,

– анонсував український президент.

Він перерахував усе, що "найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру":

російська нафта;

інфраструктура торгівлі енергоресурсами;

банки;

фінансові схеми.

Дякую всім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення,

– висловив вдячність Володимир Зеленський.

Зауважте! Він розповів, що детально обговорив з Президенткою Єврокомісії вчорашню розмову з Президентом Трампом і спільну дипломатичну роботу з партнерами, адже Європа має бути в процесі. Тому всі кроки повинні максимально координуватися.

