Франція і Німеччина пропонують включити в новий, 19-й пакет санкцій ЄС заходи проти "Лукойла" та інших компаній, які допомагають Росії продавати нафту. Париж і Берлін наполягають, що обмежувальні заходи повинні бути посилені, щоб скоротити нафтові доходи Кремля і перекрити схеми обходу санкцій.

Що відомо про санкції?

За даними дипломатичних джерел, Франція і Німеччина пропонують Європейському союзу вжити заходів проти російської нафтової компанії "Лукойл», що працює в Європі, а також проти інших зовнішніх гравців, які допомагають Москві збувати нафту, пише 24 Канал з посиланням на RTBF.

Як зазначається, ці ініціативи включені в проєкт 19-го пакету санкцій.

Якими будуть санкції?

У робочому документі Парижа і Берліна підкреслюється, що доходи від експорту нафти та газу залишаються головним джерелом фінансування війни Росії проти України.

Тому країни вважають за необхідне посилити контроль над компаніями та третіми країнами, залученими в торгівлю вуглеводнями, в тому числі над "Лукойлом"

Важливо! "Лукойл" є однією з останніх приватних нафтових компаній в Росії. Вона входить до числа найбільших видобувачів нафти та володіє мережею автозаправок в ЄС, включаючи Бельгію.

Франція і Німеччина також пропонують посилити санкції проти держав, які сприяють обходу чинних обмежень. Йдеться, зокрема, про введення заходів проти нафтопереробних заводів, які закуповують російську нафту і перепродають продукцію в ЄС як сировину іншого походження.

Окрема увага приділяється контролю за фінансовими схемами, що дозволяють обходити західні санкції.

Примітно! У документі зазначається, що майже 250 невеликих банків беруть участь в операціях, спрямованих на підтримку російської військової машини.

Пропозиції, підготовлені Європейською комісією, ще мають бути затверджені всіма 27 країнами-членами ЄС. США зі свого боку заявили про готовність ввести додаткові санкції проти Росії та закликали європейських партнерів активніше діяти самостійно.

Що потрібно знати про санкції проти Росії?