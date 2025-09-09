У ЄС планують санкції проти "Лукойла" та російської нафти
- Франція і Німеччина пропонують включити "Лукойл" в 19-й пакет санкцій ЄС, щоб скоротити нафтові доходи Кремля.
- Пропозиція передбачає посилення контролю над компаніями, що сприяють обходу санкцій, та введення заходів проти нафтопереробних заводів.
Франція і Німеччина пропонують включити в новий, 19-й пакет санкцій ЄС заходи проти "Лукойла" та інших компаній, які допомагають Росії продавати нафту. Париж і Берлін наполягають, що обмежувальні заходи повинні бути посилені, щоб скоротити нафтові доходи Кремля і перекрити схеми обходу санкцій.
Що відомо про санкції?
За даними дипломатичних джерел, Франція і Німеччина пропонують Європейському союзу вжити заходів проти російської нафтової компанії "Лукойл», що працює в Європі, а також проти інших зовнішніх гравців, які допомагають Москві збувати нафту, пише 24 Канал з посиланням на RTBF.
Як зазначається, ці ініціативи включені в проєкт 19-го пакету санкцій.
Якими будуть санкції?
У робочому документі Парижа і Берліна підкреслюється, що доходи від експорту нафти та газу залишаються головним джерелом фінансування війни Росії проти України.
Тому країни вважають за необхідне посилити контроль над компаніями та третіми країнами, залученими в торгівлю вуглеводнями, в тому числі над "Лукойлом"
Важливо! "Лукойл" є однією з останніх приватних нафтових компаній в Росії. Вона входить до числа найбільших видобувачів нафти та володіє мережею автозаправок в ЄС, включаючи Бельгію.
Франція і Німеччина також пропонують посилити санкції проти держав, які сприяють обходу чинних обмежень. Йдеться, зокрема, про введення заходів проти нафтопереробних заводів, які закуповують російську нафту і перепродають продукцію в ЄС як сировину іншого походження.
Окрема увага приділяється контролю за фінансовими схемами, що дозволяють обходити західні санкції.
Примітно! У документі зазначається, що майже 250 невеликих банків беруть участь в операціях, спрямованих на підтримку російської військової машини.
Пропозиції, підготовлені Європейською комісією, ще мають бути затверджені всіма 27 країнами-членами ЄС. США зі свого боку заявили про готовність ввести додаткові санкції проти Росії та закликали європейських партнерів активніше діяти самостійно.
Що потрібно знати про санкції проти Росії?
ЄС готується до запровадження нових санкційних обмежень проти Росії. Цей пакет, який буде вже 19-м з початку повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році, може також включати російські платіжні та кредитні карткові системи, криптобіржі, а ще додаткові обмеження на торгівлю нафтою. ЄС сподівається узгодити низку нових заходів зі Сполученими Штатами.
США висловили готовність посилити економічний тиск на Росію. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Вашингтон вивчає можливість запровадження нових санкцій. Серед іншого, може бути схвалено підвищення мит для держав, які продовжують закуповувати російську нафту. Такий крок, як вважають у США, здатний завдати серйозного удару по економіці Росії.