Франция и Германия предлагают включить в новый, 19-й пакет санкций ЕС меры против "Лукойла" и других компаний, которые помогают России продавать нефть. Париж и Берлин настаивают, что ограничительные меры должны быть усилены, чтобы сократить нефтяные доходы Кремля и перекрыть схемы обхода санкций.

Что известно о санкциях?

По данным дипломатических источников, Франция и Германия предлагают Европейскому союзу принять меры против российской нефтяной компании "Лукойл", работающей в Европе, а также против других внешних игроков, которые помогают Москве сбывать нефть, пишет 24 Канал со ссылкой на RTBF.

Как отмечается, эти инициативы включены в проект 19-го пакета санкций.

Какими будут санкции?

В рабочем документе Парижа и Берлина подчеркивается, что доходы от экспорта нефти и газа остаются главным источником финансирования войны России против Украины.

Поэтому страны считают необходимым усилить контроль над компаниями и третьими странами, вовлеченными в торговлю углеводородами, в том числе над "Лукойлом"

Важно! "Лукойл" является одной из последних частных нефтяных компаний в России. Она входит в число крупнейших добытчиков нефти и владеет сетью автозаправок в ЕС, включая Бельгию.

Франция и Германия также предлагают усилить санкции против государств, которые способствуют обходу действующих ограничений. Речь идет, частности, о введении мер против нефтеперерабатывающих заводов, которые закупают российскую нефть и перепродают продукцию в ЕС как сырье другого происхождения.

Отдельное внимание уделяется контролю за финансовыми схемами, позволяющими обходить западные санкции.

Примечательно! В документе отмечается, что почти 250 небольших банков участвуют в операциях, направленных на поддержку российской военной машины.

Предложения, подготовленные Европейской комиссией, еще должны быть утверждены всеми 27 странами-членами ЕС. США со своей стороны заявили о готовности ввести дополнительные санкции против России и призвали европейских партнеров активнее действовать самостоятельно.

Что нужно знать о санкциях против России?