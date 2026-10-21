Андрій Пишний очолив НБУ ще у 2022 році. Станом на 2026 рік він продовжує перебувати на цій посаді. Що відомо про теперішнього очільника Нацбанку, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Після відставки Кирила Шевченка з посади очільника Нацбанку через проблеми зі здоров'ям, Верховна Рада прийняла рішення призначити новим головою Андрія Пишного.

Нагадуємо, що Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що йде у відставку.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль привітав нового очільника НБУ і наголосив, що сьогодні всі гілки та органи влади працюють злагоджено та максимально ефективно для зміцнення армії.

Впевнений, що спільна робота Уряду та Національного банку гарантує макроекономічну стабільність, керованість процесами та забезпечить Збройні сили ресурсами для виконання головного завдання — звільнення нашої землі від окупантів,

– написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Де народився та вчився новий голова НБУ

Народився Андрій Пишний 26 жовтня у селі Доброводи, що на Тернопільщині.

У 17 років він вступив на юридичний факультет Чернівецького університету.

Після навчання, залишився при університеті викладачем-стажистом. Крім цього, працював асистентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Заснував власну фірму, пов'язану з юриспруденцією, згодом працював в юридичній фірмі "Юрек-Аудит", з Арсенієм Яценюком, з яким познайомився в університеті та вважає його другом.

У 2005 закінчив Українську академію банківської справи НБУ за спеціальністю "Банківська справа".

Став кандидатом юридичних наук.

Кар'єра банкіра та політика

У 2000 році переїхав у Київ та очолив юридичне управління "Ощадбанку". Пізніше став директором департаменту правового забезпечення того ж банку.

Просуваючись кар'єрними сходами, став першим заступником голови правління "Ощадбанку", а з 2004 до 2005 року виконував обов'язки голови.

З березня до травня 2007 року був першим заступником голови правління ВАТ "Укрексімбанк".

З 2014 по 2020 роки – голова правління АТ "Ощадбанк".

Щодо кар'єри політика, то Андрій Пишний перші свої кроки зробив на посаді заступника секретаря РНБО у 2007 році. Проте у 2009 році його було звільнено за указом колишнього президента Віктора Ющенка.

У 2010 році очолив комітет партійного контролю проєкту Арсенія Яценюка "Фронт Змін".

Став заступником керівника штабу "Батьківщини" у 2012 році, і того ж року в став лідером "групи Яценюка" першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту в однойменній фракції.

15 червня 2013 року, після об'єднання "Фронту змін" і партії "Батьківщина", обраний заступником керівника "Батьківщини".

Цікаві факти

У 34 роки Андрій Пишний практично повністю втратив слух. Після цього зайнявся проєктом "Відчуй", який допомагає адаптуватися людям із проблемами зі слухом.

Відтак, "Ощадбанк" став першим у Східній Європі, у якому банківські відділення адаптовані для людей з особливими потребами.

Що відомо про обшуки в НБУ?

21 жовтня 2026 року стало відомо, що НАБУ здійснює обшуки в НБУ. Водночас регулятор продовжує роботу в штатному режимі. Деталі поки не розголошуються. У мережі вже з'явилась інформація і про обшуки в Андрія Пишного.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. На честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.