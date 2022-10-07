Україні потрібен МВФ, а курс цілком адекватний, – новий глава НБУ Андрій Пишний про свої плани

Сьогодні депутати проголосували за нового голову НБУ. Що цікаво під час виступу сказав очільник, читайте у тексті.

Нагадуємо, що парламент призначив Андрія Пишного головою НБУ. Проголосували "за" – 290 депутатів.

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Головні тези Андрія Пишного

За інформацією від нардепа Ярослава Железняка, якою він поділився у своєму телеграм-каналі, Андрій Пишний був на засідання і виступив з такими тезами:

Гроші на покриття дефіциту (понад 30 мільярдів доларів) Україні потрібні і їх готові надати міжнародні партнери. Але для цього потрібен МВФ;

Ухвалені рішення щодо обмежень під час війни – це цілком адекватно;

Дизайн внутрішньої боргової політики має бути погоджений з міжнародними партнерами;

НБУ бачить недостатню дієвість монетарної трансмісії;

Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися;

Новий голова вітає заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету, проте наголошує, що це все залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки.

Що буде з курсом

Новоспечений голова поки, що відмовляється прогнозувати курс. І додає, що курс, який зараз визначений НБУ цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям.

Зараз (станом на 7 жовтня – 24 канал) наші золотовалютні резерви вже понад 24 мільярдів доларів. За останній тиждень вони покращились навіть від початку жовтня,

– сказав Андрій Пишний.

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Курс долара на сьогодні

Готівковий курс знову почав зростати після стрімкого падіння. За курсом валют у банках, долар можна купити за 40,30 гривень, а продати за 41,10 гривні за долар (+17 копійок проти 6 жовтня).

В обмінниках купують долар в середньому за 40,74 гривні (+11 копійок), тоді як продають за 41,15 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

Купівля долара на чорному ринку становить 40,90 гривні (+9 копійок), а продаж – 41,10 гривні (без змін).

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