Київ сьогодні розпочинає підключення житлових будинків до тепла

В Україні відчувається помітне похолодання. У зв'язку з цим, регулятори оголосили про початок опалювального сезону, у Києві він стартує 16 жовтня.

Опалювальний сезон розпочато

Підключення до тепла житлових будинків відбуватиметься поступово. Мер Києва – Віталій Кличко оголосив, що цей процес триватиме протягом декількох днів, повідомляє 24 Канал.

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Важливо розуміти, що система теплових мереж у Києві – одна з найбільших у Європі і має протяжність близько 3 000 кілометрів. Запуск такого механізму доволі важкий процес, який потребує значних зусиль. За словами Кличка, усі служби, які відповідають за підключення системи, працюють у посиленому режимі.

Володимир Кличко Мер Києва Рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання.

Як відбувається запуск опалювальної системи

Згідно з теперішнім законодавством, рішення, коли саме розпочати опалювальний сезон, приймають органи місцевої ради. Тому точної дати запуску тепломережі у конкретному населеному пункті немає. Зазвичай, опалювальний сезон триває з 16 жовтня і до 16 квітня.

Першочергово система запускається для деяких об'єктів критичної інфраструктури. Насамперед починають забезпечувати теплом медичні заклади, школи і дитячі садки. В останню чергу, опалення подається у житлові будинки.

Тепло подається не у чітко зазначені дати, а у випадку, коли середньодобова температура у будинках українців не перевищує +8 градусів за Цельсієм, протягом щонайменше 3 діб.