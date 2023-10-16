Як восени зростуть пенсії по інвалідності

Збільшення розміру пенсій не буде до кінця 2023 року. Наступні підвищення соціальних виплат закладені у бюджеті на 2024 рік. Зокрема з 1 січня наступного року зростуть прожитковий мінімум (з 2 589 до 2 920 гривень) та мінімальна пенсія (з 2 093 до 2 361 гривні).

Читайте також Система пенсійних балів: як тепер розраховуватимуть пенсію

Розмір виплат по інвалідності залежить від групи, суми призначеної вікової пенсії, кількості страхового стажу і віку особи. Ступінь впливу каліцтва на життя і працездатність громадянина визначає спеціальна комісія.

Які пенсії по інвалідності зараз:

100% пенсії за віком надають громадянам з інвалідністю І групи;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Попри визначені відсотки, є мінімуми, нижче яких, не можуть опускатися пенсії по інвалідності:

якщо особа має І групу, мінімум складає – 2 300 гривень;

II та III групи, якщо громадянин не працює – 2 100 гривень;

II та III груп, у випадку, коли особа працює – 2 093 гривні.

Як отримати пенсію по інвалідності

Такі виплати надаються громадянам, які набули каліцтво, що значно вплинуло на їхню життєдіяльність. Ступінь цього визначає комісія, яка призначає періодичні огляди для підтвердження групи.

Медико-санітарна експертиза підтверджує право громадянина не тільки на пенсію, а і на деякі пільги. Варто розуміти, що, якщо комісія через деякий час призначає повторний огляд, на нього потрібно з'явитися обов'язково. Якщо ви вирішите ігнорувати візит, пенсія по інвалідності буде скасована.