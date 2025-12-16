В Україні планують новий податок: у Мінрозвитку розкрили деталі

У Міністерстві розвитку громад та територій ведуть роботу над створення спеціального Фонду відбудови. Наповнювати цей фонд планують за допомогою нового податку.

Навіщо планують новий податок?

Про це розповіла заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Forbes Ukraine.

Працюємо над окремим фондом відбудови,

– зазначила чиновниця.

Заступниця міністра додала, що у перспективі хочуть взяти за приклад Японію та використовувати для наповнення фонду коштами окремий податок. Але запевнила, що до завершення війни нового податку точно не буде.

Наразі, за словами Шкрум, основне завдання Мінрозвитку полягає у напрацюванні механізму діяльності фонду. Відомство працює за кількома напрямками:

створення бази фонду;

запуск інституції;

залучення внесків міжнародних партнерів тощо.

Посадовиця уточнила, що на старті внески партнерів до фонду можуть бути невеликими, але головне, щоб він запрацював.

При цьому Шкрум наголосила, що створення Фонду відбудови – вимушений крок, оскільки міжнародні банки "не створені для відбудови під час війни". До того ж у більшості з них для отримання коштів потрібно пройти через довгі бюрократичні процедури та надати державні гарантії. А Україні кошти потрібні вже зараз, через що доводиться залучати кредити.

Гранти – це приблизно 5 – 10%. І це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно,

– підкреслила Шкрум.

Зауважте! За словами Шкрум, масштаби руйнувань в Україні вже в 10 разів більші, ніж у Газі. Наразі в країні зруйновано 13% усього житлового фонду.

Що у Верховній Раді говорять про новий податок?

Водночас у Верховній Раді заперечують необхідність запровадження окремого податку на відбудову України. Зокрема, про це заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, який відреагував на інтерв'ю Шкрум.

Я не знаю, хто буде приймати рішення про джерела відновлення країни після війни. Але, ні, в жодному випадку, ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення,

– наголосив Гетманцев.

Нардеп зауважив, що для відновлення України мають залучатися інші джерела:

доходи від детінізації економіки;

внутрішні інвестиції;

залучені державою кошти партнерів;

та репарації від Росії.

Варто знати! За підсумками "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA3), проведеної урядом України та Світовим банком, станом на лютий 2025 року вартість відбудови та відновлення в Україні протягом наступних 10 років загалом становитиме 524 мільярди доларів.

Які ще прогнози щодо відбудови України?