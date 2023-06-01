Тариф підвищили, але чи достатньо цього: чому 2,64 гривні за кіловат все ще замало
Чимало експертів в один голос стверджують, що теперішнє підвищення тарифу до 2,64 гривні недостатнє. Все через те, що ринкова ціна становить в рази більше – аж 5,5–6,5 гривні. Відповідно до цього різниця між цінами, яку потрібно покривати, все ще велика.
Нагадуємо, що 30 травня уряд схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію. з червня. Відповідно до цього ціна за кіловат-годину зросла удвічі.
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Підвищення тарифу було потрібне
У коментарі 24 Каналу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм у Центрі Разумкова, розповів, що тарифи 1,68 гривні та 1,44 гривні покривали лише витрати на передачу, на розподіл електроенергії.
Вони абсолютно не покривали витрати на неї як на товар. Тому цей крок правильний – але недостатній.
Таку ж думку поділяє Роман Ніцович, директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group. За його словами перегляд цін назрівав давно. Все через те, що попередні тарифи викривлювали ринок електроенергії.
Не підвищувати взагалі – нереально. Адже низькі ціни фінансуються шляхом двох державних компаній – це "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Тарифи ж покривають лише чверть витрат на купівлю електроенергії на оптовому ринку, на тарифи на передачу і розподіл електроенергії, і також ПДВ. І минулого року це задоволення коштувало компаніям понад 100 мільярдів гривень.
До слова, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зауважив, що новий тариф на електрику потрібно було ухвалювати ще 2 роки тому. А може й навіть давніше.
Чому 2,64 гривні
Роман Ніцович додає, що хоч тариф і підвищили, однак виникає питання щодо встановленої ціни.
Чому саме 2,64 гривні, а не, скажімо, 2,78 гривні. Очевидно, що в основі цього були якісь розрахунки й вони про щось говорять – якісь сценарії, наслідки тощо. Хотілося б побачити ці розрахунки,
– каже Ніцович.
Ще раніше в НКРЕКП пропонували підвищувати тариф на світло поступово. Спочатку до 2,88 гривні, а надалі – до ринкового рівня. Але експерти сумніваються, що наступний етап підвищення буде найближчим часом.
До речі, слідом за світлом, в Україні підвищать й вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Ціна може зрости на 30%. Втім точна сума не відома, адже кожна область має власне ціноутворення.