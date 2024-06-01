Новий тариф на світло: чи вплине він на відключення електроенергії

В останній день травня уряд підвищив тариф на світло для населення до 4,32 гривень за кіловат-годину, назвавши це вимушеним кроком. Однак, чи вплине це на частоту відключень світла, пояснили експерти.

Новий тариф та відключення світла

Передбачається, що збільшення тарифу ніяк не вплине на частоту відключень світла. Так, під час розмови з 24 Каналом, експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко пояснює, що влітку відключень може ставати навіть більше, ніж це було раніше через пікове навантаження на енергосистему.

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За його словами, на це вплине ціла низка факторів, як от: ремонт, підвищене використання кондиціонерів, витрати через спекотну погоду та інше.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова З одного боку, ремонтної кампанії, а з іншого боку – збільшаться витрати через спекотну погоду і підвищене використання кондиціонерів. Це по-перше. А по-друге, за два місяці неможливо відремонтувати значні обсяги зруйнованої потужності, оскільки це потребує набагато більше часу.

Водночас банкір Сергій Фурса наголошує, що ремонт – це процес, що триває довго. А, отже, підвищення вартості електроенергії не може спричинити миттєву стійкість енергосистеми. Однак, у перспективі, це може допоможе уникнути серйозних руйнувань.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Довгостроково це збільшить стійкість нашої системи, зробить менше ризиків при подальших атаках і дозволить більше відновити з часом. Знову ж таки, це час, зрозуміло, що це не один тиждень, навіть не один місяць.

Як довго можуть тривати відключення

Як зауважує Володимир Омельченко, відключення світла через дефіцит та навантаження на енергосистему можуть тривати не лише протягом всієї війни. А то й більше – певний час навіть після її закінчення.

Відновити повністю всі потужності не є можливим. Є шанс відновити якусь частину цих потужностей, щоб було менше дефіциту і щоб забезпечити цілісність енергетичної системи, мінімально необхідні потреби населення і промисловості особливо оборонної. Це головні цілі,

– резюмує Омельченко.

Водночас за схожими прогнозами банкіра Сергія Фурса, відключення можуть тривати протягом наступних декількох років.