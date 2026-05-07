Мінекономіки представило новий Трудовий кодекс: що чекає працівників і роботодавців

Міністерство економіки у четвер, 7 травня, представило новий Трудовий кодекс України. Документ містить десять головних блоків змін, які мають покращити трудові відносини працівників та роботодавців.

Що містить новий Трудовий кодекс?

В оновленому кодексі Мінекономіки робить ставку на осучаснення законодавства, зокрема на цифровізацію трудових процесів та закріплення нових форм зайнятості, повідомляють Новини.LIVE.

Документ також містить оновлені правила найму та звільнення працівників, зміни щодо робочого часу та відпусток, регулює дистанційну роботу. До того ж у ньому прописані механізми трудового арбітражу та посилюється роль інспекції праці.

За словами міністра економіки Олексія Соболєва, новий Трудовий кодекс має дати працівникам більше визначеності про умови праці та захистити від дискримінації.

Що зміниться для працівника?

Нові правила передбачають кілька важливих норм для працівників:

Додаткові 4 дні відпустки щороку . Тривалість оплачуваної щорічної відпустки збільшиться з 24 до 28 календарних днів.

Відпустка для батька . Матиме 2 місяці гарантованої відпустки для догляду за дитиною.

Дистанційна та гнучка робота . Запроваджує чіткі правила дистанційної, надомної роботи та гнучкого графіка.

Право на офлайн. Працівники на дистанційній роботі матимуть право відключатися у визначений час відпочинку.

Електронні документи. Трудові договори та кадрові документи можна буде оформлювати в електронному вигляді.

Захист від тиску та цькування. Мобінг, харасмент і примус до звільнення визнали прямим порушенням закону.

Що зміниться для роботодавців?

Роботодавці також відчують суттєві зміни із запровадженням нового Трудового кодексу. Оновлені правила визначають:

Електронний кадровий документообіг. Роботодавці менше витрачатимуть часу і ресурсів на кадрові процеси.

Розширений перелік трудових договорів. Підбір формату роботи під потреби компанії стане більш гнучким.

Чіткі критерії трудових відносин. Кодекс прагне забезпечити менше нечесної конкуренції з "сірим" ринком

Трудовий арбітраж. Діятиме позасудовий механізм для колективних трудових спорів.

Також кодекс передбачає, інспекція праці повинна стати не каральним органом, а працювати над забезпеченням контролю за ризиками порушення трудових прав.

Загалом оновлений Трудовий кодекс гармонізували з правом Євросоюзу, що є вадливим кроком у процесі євроінтеграції України.

Проєкт Трудового кодексу імплементує міжнародні та європейські стандарти у сфері праці,

– наголосив Соболєв.

Зауважте! У кодексі також прописана такий новий формат роботи як учнівський трудовий договір. Мінекономіки порахувало, що він може принести до бюджету 3,4 мільярда гривень податкових надходжень.

Навіщо Україні новий Трудовий кодекс?

Проєкт нового Трудового кодексу уряд ухвалив 7 січня. Після цього його передали на розгляд Верховної Ради.

Цим документом в Україні хочуть започаткувати реформу ринку праці.

Водночас новий Трудовий кодекс вимагають і умови сучасності. Річ у тім, що нинішній кодекс законів про працю створили кілька десятиліть тому. Як розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу, він був орієнтований на реалії тогочасної економіки і давно потребує оновлення.

Чинний трудовий кодекс писали ще за часів Радянського Союзу, він був підлаштований під промислову економіку, під чітко зрозумілі процеси, які піддавалися класифікації тих часів. Зараз часи змінюються, впроваджується дистанційна робота, нові форми зайнятості, з'являються контракти. Фактичною метою нового Трудового кодексу буде сприяння максимальній зайнятості людей,

– пояснив експерт.

Важливо! За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, кодекс потрібен для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року. Вона робить ставку на розширення інклюзивності ринку праці та залучення більшої кількості жінок, молоді, ветеранів, людей з інвалідністю.

Які ще рішення для роботодавців ухвалив уряд?

У середу, 1 квітня, уряд ухвалив два важливі рішення, спрямовані на підтримку ринку праці та врегулювання трудових відносин у воєнних умовах.

Перше передбачає допомогу роботодавцям, які постраждали від обстрілів: вони зможуть отримувати компенсацію частини зарплат працівників і єдиного соціального внеску під час простою або відновлення бізнесу.

Друге рішення дозволяє дистанційно припиняти трудові відносини через "Дію" для працівників підприємств на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, де фактична робота вже не здійснюється, але формальне працевлаштування зберігається.