Від ОАЕ вимагатимуть припинити незаконну торгівлю з Росією, – WSJ

Представники країн Заходу планують цього тижня тиснути на Об'єднані Арабські Емірати. Їх метою є переконати владу країни припинити торгівлю з Росією.

Від ОАЕ вимагатимуть припинити незаконну торгівлю з Росією

Чиновники з США, Великобританії та Євросоюзу уже перебувають в ОАЕ зі спільною метою. Вони вимагатимуть від влади країни припинити незаконну торгівлю з Росією, яка допомагає їй обійти санкції.

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Зокрема країну спонукатимуть припинити постачати комп'ютерні чіпи, електронні компоненти. Це так звані продукти подвійного призначення, які можуть застосовуватися і в цивільних, і в військових сферах.

Один з найбільших банків США вийде з ринку Росії

Мікросхеми та інші технології вироблені у Європі потрапляють до Росії через треті країни, такі як ОАЕ, Туреччина і Казахстан.

Дочірня філія одного з найбільших банків США Citigroup Inc заявила, що вийде з Росії до кінця 2023 року. Цей банк оголосив про свій вихід з Росії ще літом 2022 року, що мало коштувати йому 170 мільйонів доларів.

Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ "Сітібанк". Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року,

– написали у банку.

Відтепер багатьом росіянам пропонують проводити більшість своїх фінансових операцій через онлайн-банкінг.