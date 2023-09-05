Від ОАЕ вимагатимуть припинити незаконну торгівлю з Росією, – WSJ
Джерело:Wall Street Journal
Представники країн Заходу планують цього тижня тиснути на Об'єднані Арабські Емірати. Їх метою є переконати владу країни припинити торгівлю з Росією.
Від ОАЕ вимагатимуть припинити незаконну торгівлю з Росією
Чиновники з США, Великобританії та Євросоюзу уже перебувають в ОАЕ зі спільною метою. Вони вимагатимуть від влади країни припинити незаконну торгівлю з Росією, яка допомагає їй обійти санкції.
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Зокрема країну спонукатимуть припинити постачати комп'ютерні чіпи, електронні компоненти. Це так звані продукти подвійного призначення, які можуть застосовуватися і в цивільних, і в військових сферах.Нагадаємо! Мікросхеми та інші технології вироблені у Європі потрапляють до Росії через треті країни, такі як ОАЕ, Туреччина і Казахстан.
Один з найбільших банків США вийде з ринку Росії
Дочірня філія одного з найбільших банків США Citigroup Inc заявила, що вийде з Росії до кінця 2023 року. Цей банк оголосив про свій вихід з Росії ще літом 2022 року, що мало коштувати йому 170 мільйонів доларів.
Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ "Сітібанк". Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року,
– написали у банку.
Відтепер багатьом росіянам пропонують проводити більшість своїх фінансових операцій через онлайн-банкінг.