Гроші в обмін на мир: ОАЕ хочуть мільярдами відкупитися від Ірану, – Reuters

На тлі спроб зменшити напруженість на Близькому Сході ОАЕ вирішили розблокувати мільярди доларів для Ірану. Таким чином країна прагне уникнути обстрілів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

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На який крок пішли ОАЕ?

Видання повідомляє, що відповідні домовленості є частиною ширших переговорів між Іраном і США, які, згідно з оприлюдненою інформацією, спрямовані на припинення конфлікту та зниження напруги на Близькому Сході.

Одним із можливих результатів такої угоди може стати розблокування десятків мільярдів доларів доходів від експорту іранської нафти, які залишаються замороженими в іноземних банках через американські санкції.

Співрозмовники агентства стверджують, що ОАЕ погодилися виділити Ірану близько 10 мільярдів доларів, з яких понад 3 мільярди уже передано. Інші джерела оцінюють загальну суму домовленостей у 20 мільярдів доларів.

За словами осіб, ознайомлених з деталями вищезгаданих переговорів, відповідні фінансові поступки були погоджені в обмін на припинення іранських атаки проти Об'єднаних Арабських Еміратів, які тривали раніше.

Reuters не вдалося з'ясувати походження коштів, які мають бути передані Ірану. Водночас представник ОАЕ повідомив, що країна підтримує кроки, спрямовані на зниження напруженості та зміцнення миру у цьому регіоні.

Зовнішня політика ОАЕ керується принципами сприяння деескалації та зниженню напруженості в регіоні, а також просування міцного миру та стабільності. ОАЕ підтримують зусилля, зокрема ті, що вживаються США, щодо захисту народів регіону від наслідків конфлікту,

– сказав він.

За словами одного зі співрозмовників видання, домовленість має на меті сприяти врегулюванню напруженості між Сполученими Штатами та Іраном. не змушуючи жодну зі сторін поступатися своїми принциповими позиціями.

У такому разі Тегеран зможе заявити про отримання компенсації за завданні збитки, Вашингтон матиме можливість запевняти, що не здійснював жодних виплат, а ОАЕ вдасться зміцнити власну безпеку та показати свій внесок у мир.

У чому вигода?

Ще одне джерело каже, що в обмін на фінансову підтримку Іран погодиться припинити ракетні та дронові атаки на територію ОАЕ. Домовленості також передбачаються відновлення двосторонніх відносин між країнами.

Зокрема, ідеться про співпрацю у сфері розвідки та економіка. Ба більше, за словами співрозмовника агентства, Тегеран уже запропонував подібну модель співпраці також щонайменше двом іншим арабських державам.

Розблокування іранських активів безпосередньо може бути пов'язане з гарантуванням безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, яка залишається одним із ключових питань переговорів про припинення конфлікту.

Нагадаємо, у травні Ірак запустив 6 безпілотників, один з яких влучив в електрогенератор біля атомної станції "Барака" в ОАЕ. Ніяких викидів радіації зафіксовано не було. У МАГАТЕ тоді розкритикували подібний обстріл.