Нафта дорожчає, а ринок не зреагував: чому вихід ОАЕ з ОПЕК не змінив ситуацію

З 1 травня ОАЕ виходить з ОПЕК, міжнародного міжурядового картелю, який був створений ще у 1960 році для стабілізації цін на нафту у світі та координації видобутку ресурсу.

Раніше очікувалося, що вихід однієї із засновниць ОПЕК вплине на ринок нафти, а саме – ціна на ресурс почне падати. Втім на практиці ринок це не сколихнуло, а вартість нафти навпаки почала різко рости.

Серед причин такого розвитку подій – напруженість навколо Ормузької протоки, яка лише наростає. Навіть намагання розблокувати протоку не вплинули суттєво на глобальні котирування.

24 Канал дізнався, чи матиме рішення ОАЕ довгострокові наслідки для ринку нафти, коли може відбутися зниження цін на нафту та що потрібно, щоб це відбулося.

Які будуть наслідки від виходу ОАЕ з ОПЕК на ринок нафти?

Після рішення про вихід Абу-Дабі звільняється від встановлених лімітів на видобуток нафти, які були встановлені картелем. Наприклад на квітень – травень цю квоту збільшили 206 тисяч барелів на день, зазначається у euronews.

І як пояснює економіст Віталій Шапран для 24 Каналу, у цій ситуації мотиви ОАЕ пов'язані насамперед з власною безпекою. Річ у тім, що країна чи не найбільше постраждала від ударів Ірану, які відбувалися здебільшого лише в економічних інтересах Росії.

Зокрема Іран декілька разів атакував порт Фуджейра, що є єдиним експортним маршрутом ОАЕ, який обходить Ормузьку протоку.

Ще 14 березня іранські війська вдалися до обстрілу порту, а вже 16 березня це відбулося вдруге, повідомили в пресофісі нафтового хабу в соцмережах.

Через обстріл на об'єкті виникла пожежа, а перевалка нафти призупинена, йдеться у статті Reuters. Для розуміння: через те, що порт припинив роботу, скорочення експорту нафти становить 1,5 мільйона барелів на добу зі світового ринку.

Віталій Шапран, економіст, член УТФА Через війну в затоці, ОАЕ втратила частину своїх давніх покупців нафти, а частина її поставок в Індію була фактично відібрана Росією. На фоні напруженості стосунків ОАЕ та Саудівської Аравії крок ОАЕ по виходу з ОПЕК виглядає практичним, бо країна не хоче брати участь в картелі, члени якого відбирають їх ринки.

Водночас думка економіста свідчить про те, що зараз ринки, ймовірно, не будуть реагувати на вихід ОАЕ з ОПЕК. Але коли війна в Ірані завершиться і ОАЕ відновить свій видобуток, Росія буде більш проблемно проникати на азійські ринки саме через позицію ОАЕ.

Що стосується ринків, то вони зараз більше реагують на відносини США та Ірану і перспективи миру між ними,

– додає пан Віталій.

Чого очікують світові інвестори?

Прогнози світових інвесторів свідчать також про те, що значного впливу на ринок від виходу ОАЕ з ОПЕК не матиме у найближчій перспективі.

Зокрема керівник відділу сировинних товарів Investec Каллум Макферсон для Reuters розповів, що найближчим часом виробники з Близького Сходу виведуть на ринок усі ресурси, які мають.

А Саймон Флауерс, головний аналітик Wood Mackenzie, каже, що вплив буде мінімальним, навіть якщо Ормузьку протоку вдасться розблокувати. Водночас він передбачає, що ціни на нафту можуть після цього знижуватися.

Після цього року втрата ОАЕ посилить проблему ОПЕК щодо збалансування ринку та збільшить ризик надлишкової пропозиції, що послабить ціни,

– зауважив він.

Крім того, президент Дональд Трамп зауважує, що ціни на нафту, бензин та на всі енергоносії знизяться після виходу ОАЕ з ОПЕК, пише Bloomberg. Очільник США загалом доволі позитивно відгукується про ці події.

Я думаю, що це чудово. Це добре для зниження ціни на бензин, на нафту, на все інше,

– сказав він.

Однак після цієї заявив світові ціни на нафту навпаки злетіли. Станом на 29 квітня еталонна марка нафти Brent оновила ціновий рекорд, а станом на 1 травня вартість продовжує рости, показують дані TradingEconomics.

Яка ціна на нафту зараз?

Ціни на нафту Brent сягнули чотирирічного рекорду, станом на ранок 30 квітня, заявляє Reuters. Загалом аналіз матеріалу свідчить про те, що ціна на сиру нафту марки Brent подвоїлася з початку американо-ізраїльської атаки на Іран 28 лютого, а ціна на американську еталонну нафту West Texas Intermediate зросла приблизно на 90%.

Дані TradingEconomics показують, що станом на ранок 1 травня ф'ючерси на еталонні марки становлять:

Нафта марки Brent – 111,30 долара за барель,

Нафта марки WTI – 105,43 долара за барель.

Нагадуємо! Через Ормузьку протоку транзитується близько п'ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого газу.

Економіст Іван Ус для 24 Каналу розповів, що перший момент, чому не відбувається спад вартості ціни на нафту через вихід ОАЕ з ОПЕК – це ситуація з Ормузькою протокою.

Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Річ у тім, що основна причина зростання світових цін це блокування Ормузької протоки. І тому ринки не побачили змін щодо вартості після заяви ОАЕ щодо виходу з ОПЕК.

Натомість Ус каже, що коли протоку вдасться розблокувати, ситуація з цінами на нафту може повернутися до попередніх часів.

Ось тут, власне, момент з ОАЕ та ОПЕК буде впливати на ситуацію. Адже Емірати – це 4 країна у світі за видобутком нафти,

– нагадує Ус.

ОПЕК створювали для того, щоб контролювати видобуток нафти та тримати високі ціни на неї. Але на сьогодні виходить так, продовжує пан Іван, що одна із провідних країн цієї структури виходить з неї. І це радше не емоційне рішення країни, а доволі зважене.

Якщо проаналізувати ситуацію на світовому нафтовому ринку, то починаючи з 2030 року можливе так зване досягнення плата попиту на нафту. Тобто це означає, що не буде зростати попит на нафту і водночас можуть з'являтися нові постачальники. А це загострення конкуренції,

– мовить економіст.

Відповідно зараз чимало країн, які заробляють на нафті, намагатимуться якомога більше заробити на ній, поки попит на неї ще зростає. Адже цілком можливо, що в найближчі роки ситуація стабілізується й ціни навпаки падатимуть.

Втім членство в ОПЕК для ОАЕ та будь-якої іншої країни у світі означає обмеження щодо видобутку, а отже, обмеження власного зростання.

Цікаво! Ще один із аргументів, які назвав пан Ус, полягає у позиції США щодо ОПЕК. Зокрема риторика Трампа завжди націлена на засудження дій міжнародного картелю. Йдеться про нібито картельну змову в обмеженні видобутку, аби не було падіння цін на нафту.

Коли можливе зниження вартості нафти?

Енергетичний експерт Михайло Гончар для 24 Каналу розповів, що ефект від рішення ОАЕ вийти з ОПЕК все ж може бути. Коли Емірати наростять видобуток та експорт, це може вплинути на деяке пониження вартості.

Загалом за оцінками IEA, у 2026 році світова пропозиція нафти може досягнути рекордних 108,6 – 108,7 мільйона барелів на добу. Натомість у звіті ОПЕК у 2025 році йдеться про те, що ОАЕ мають 6,7% доведених світових запасів нафти, які загалом оцінюються в майже 98 мільярдів барелів.

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Перевага ОАЕ є в тому, що у них є потужності для експорту в обхід Ормузу. У 2012 році вони збудували нафтопровід "Хабшан-Фуджейра", який виходить в Оманську затоку, Аравійське море, потужність якого 1,5 мільйона барелів на добу. Попри те, що не весь свій експорт вони можуть запустити по нафтопроводу, втім десь половину все ж таки зможуть.

Водночас варто розуміти, що після виходу з ОПЕК країна не зможе швидко наростити всі потужності. Для цього знадобляться місяці. Але і сам ефект від цього може бути малопомітним – ціна нафти може впасти десь на декілька доларів, не більше.

Тому основний чинник теперішнього росту ціни нафти все-таки пов'язаний з "закоркованою" нафтою Саудівської Аравії, Кувейту, Іраку в зоні Перської затоки. Атому очікувати якогось феномену від виходу ОАЕ з ОПЕК не доведеться,

– додав Гончар.

Експерт каже, що тріщини в ОПЕК і в ОПЕК+ з'явились не сьогодні і не через з ситуацією з американо-ізраїльською війною проти Ірану.

Я б відніс їх ще до 2024 року, коли наслідний принц Саудівської Аравії заявив про зміну політики щодо нафтового ринку з 2025 року й перейдуть до розширення своєї ринкової ніші, адже, мовляв, деякі члени ОПЕК та ОПЕК+ зловживають квотуванням, тобто перевищують ліміти. Це йшлося про Росію, Ірак та Казахстан,

– нагадує пан Михайло.

Крім того, з січня 2024 року Ангола також покинула ОПЕК, хоч не була там великим гравцем. А тому для ОАЕ це був черговий сигнал для формування власного рішення. До того організацію покинули Еквадор (у 2020 році) та Катар (у 2019 році).