У Кабміні назвали область, в якій опалювальний сезон пройде найважче
На всіх тимчасово окупованих територіях України очікується дуже важке становище з опалювальним сезоном. Найважче буде на окупованій частині Запорізької області.
Про опалювальний сезон 2022 – 2023 на окупованих територіях, під час телемарафону, розповіла Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає 24 канал.
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В де опалювальний сезон буде найважчим
Верещук наголосила, що найгірша ситуація під час цього опалювального сезону буде на тимчасово окупованих територіях в Запорізькій області, оскільки окупанти просто імітують підготовку до опалювального сезону.
Важкою буде ситуація в Запоріжжі. Енергодар, Мелітополь, Бердянськ – всі ці міста, на жаль, поки що знаходяться під тимчасовою окупацією. Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газопроводи, ймовірно, неможливо буде відремонтувати,
– розповіла міністерка.
Також вона зауважила, що є міста, які фактично будуть без опалення. Мовиться, наприклад, про Мелітополь. Саме тому влада України закликає населення евакуюватись з тимчасово окупованих територій та не вірити пропаганді окупантів, мовляв, все буде добре.
Саме тому ми говоримо – евакуюватися і не вірити ворожій пропаганді про те, що все буде в порядку. Тому що, як ми розуміємо і про це ще раз говоримо, ворог хоче утримувати наших людей там, використовуючи їх, як живий щит,
– підкреслила Верещук.
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Як підготуватися до зими
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав українців припинити регулювання температури в помешканнях шляхом відкриття вікон, адже усі мають підготуватися до опалювального сезону ретельно.
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