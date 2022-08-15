Міський голова столиці Віталій Кличко закликав киян підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри. За його словами, влада буде робити все можливе і неможливе, щоб в оселях було тепло.

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Яку зиму чекати киянам

Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ – це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування,

– заявив Кличко.

Мер не виключає, що можуть бути терористичні акти та атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій влада також враховує.

Наразі у столиці закупили генератори та паливо для них. У першу чергу, вони підуть на лікарні, дитячі садочки і школи.

"Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму", – наголосив Кличко.

До речі, норма – 21 градус. А може бути 19 чи 18.

Мер Києва додав, що також у столиці можуть бути перебої з електрикою. Але для цього є генератори. Якщо не буде опалення чи газу, то у столиці є запаси мазуту.

Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему,

– підкреслив Кличко.

Опалювальний сезон в Україні: головні новини

В Україні триває активна підготовка до зими. Наразі стан готовності до опалювального сезону складає майже 60%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%.

Денис Шмигаль запевнив, що влада готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Мова йде про достатню кількість запасів газу, достатню кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовку до екстрених ситуацій.

Важливо зазначити, що ціна на газ буде фіксованою, щоб уникнути підвищення тарифів для населення.

Окрім Києва, на Запоріжжі також готуються до складного опалювального сезону через російське вторгнення. Людей закликають утеплитися і запастися дровами.

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