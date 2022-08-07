Людям рекомендують створити стратегічні запаси

Про підготовку до опалювального сезону 2022/2023 розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він наголосив, що вже сьогодні слід думати про утеплення своїх осель.

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Людям, які живуть у приватних будинках, Олександр Старух рекомендує за можливості запасатися дровами та паливними брикетами.

Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива,

– повідомив очільник Запорізької ОВА.

Україна готується до опалювального сезону

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