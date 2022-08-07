Людям рекомендуют создать стратегические запасы

О подготовке к отопительному сезону 2022/2023 рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он подчеркнул, что уже сегодня следует думать об утеплении своих домов.

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Людям, живущим в частных домах, Александр Старух рекомендует по возможности запасаться дровами и топливными брикетами.

Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива,

– сообщил глава Запорожской ОВА.

Украина готовится к отопительному сезону

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