Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга сказал, что зима будет "очевидно непростой". Об этом сообщает 24 канал.

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Сможет ли Украина достойно пройти эту зиму

При этом Кудрицкий убежден, что при должной подготовке и финансировании Украина сможет пройти эту зиму достойно.

Есть три элемента, требующие тщательной подготовки и финансирования. Это плановые ремонты электростанций, ремонты электросетей и закупка необходимых объемов топлива, как угля, так и природного газа,

– объяснил Владимир Кудрицкий.

Магистральные сети ремонтируют в плановом режиме. В "Укрэнерго" рассчитывают, что успеют к началу зимы.

Кудрицкий сообщил, что за месяц "Укрэнерго" получило 700 миллионов гривен за доступ к экспорту электроэнергии на уровне 100 мВт. После того как экспорт увеличится в 2,5 раза с 30 июля, компания сможет заработать еще больше и направить эти средства на ремонт электростанций, в том числе и на механизм балансирующего рынка.

Обязанности "Укрэнерго" в закупках топлива

Что касается закупок топлива, то здесь "Укрэнерго" выполняет две функции:

обеспечивает экономически сбалансированную работу ТЭЦ на природном газе;

финансирует создание стратегического запаса угля этой зимой.

Речь идет о 2,5 миллиардах гривен и запасе угля до 1 миллиона тонн дополнительно к плановым объемам.

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