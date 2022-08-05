Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%. Вже 141 об’єкт теплопостачання відремонтовано, а також дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, вже відновлено. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує 24 канал.

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Як проходить підготовка до опалювального сезону

За словами Шмигаля, нині створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон. На ці потреби уряд виділив 1,4 мільярда гривень.

Разом із міністром енергетики відвідали одне з енергогенеруючих підприємств державного "Центренерго". Підготовчі роботи до опалювального сезону там ведуться. Один із ключових аспектів підготовки — це накопичення енергоресурсів. 1,8 мільйона тонн вугілля вже є. На початок опалювального сезону має бути 2,5 мільйона тонн, –

розповів прем’єр-міністр.

Яка ситуація з газом

Наразі закачано 12,1 мільярда кубів газу. Загалом заплановано 19 мільярдів кубів на опалювальний сезон. Такий план передбачає можливість використання 2,6 млрд кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків.

"Враховуємо всі можливі сценарії, аби ніхто з українців не залишився взимку без тепла", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що енергетична система працювала і працює стабільно. Експорт електроенергії в Європу продовжується, що дає змогу, зокрема, не підвищувати тарифи для населення.

Що буде цьогоріч в Україні з опалювальним сезоном: головне

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що влада готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Мова йде про достатню кількість запасів газу, достатню кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовку до екстрених ситуацій.

В уряді заявили, що ціна на газ буде фіксованою, щоб уникнути підвищення тарифів для населення.

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