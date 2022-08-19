Про опалювальний сезон 2022 – 2023 на окупованих територіях, під час телемарафону, розповіла Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає 24 канал.

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В де опалювальний сезон буде найважчим

Верещук наголосила, що найгірша ситуація під час цього опалювального сезону буде на тимчасово окупованих територіях в Запорізькій області, оскільки окупанти просто імітують підготовку до опалювального сезону.

Важкою буде ситуація в Запоріжжі. Енергодар, Мелітополь, Бердянськ – всі ці міста, на жаль, поки що знаходяться під тимчасовою окупацією. Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газопроводи, ймовірно, неможливо буде відремонтувати,

– розповіла міністерка.

Також вона зауважила, що є міста, які фактично будуть без опалення. Мовиться, наприклад, про Мелітополь. Саме тому влада України закликає населення евакуюватись з тимчасово окупованих територій та не вірити пропаганді окупантів, мовляв, все буде добре.

Саме тому ми говоримо – евакуюватися і не вірити ворожій пропаганді про те, що все буде в порядку. Тому що, як ми розуміємо і про це ще раз говоримо, ворог хоче утримувати наших людей там, використовуючи їх, як живий щит,

– підкреслила Верещук.

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Як підготуватися до зими

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав українців припинити регулювання температури в помешканнях шляхом відкриття вікон, адже усі мають підготуватися до опалювального сезону ретельно.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що мешканцям будинків слід закупити "буржуйки", електрочайники, аби зігріти воду у випадку відключення газу, світильник, що працює на батарейках, сухий спирт, на якому можна підігрівати їжу. Віталій Кличко порадив киянам підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри.