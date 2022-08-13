Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України" та генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк", експерт Андрій Закревський закликав людей евакуюватися з населених пунктів, де через війну росії проти України неможливо організувати проходження опалювального сезону.

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До зими потрібно готуватися зараз

Закревський наголосив, що мерам міст, де неможливо забезпечити опалювальний сезон необхідно продумати, де поставити туалети та пункти для сміття на вулиці, а також намети для обігріву.

У будинку, у якому немає світла можна прожити усього три дні. Не тому, що немає як зарядити телефон, а тому, що виникає питання, що робити з каналізацією. У великому місті рано чи пізно каналізація закінчується перекачуючи станцію. Якщо буде уражена інфраструктура, то як ви будете її перекачувати. Тому з великих міст, в яких зараз адміністрація не може гарантувати проходження опалювального сезону, треба евакуюватися,

– сказав Закревський.

Також він переконаний, що цьогоріч держава повинна дозволити людям займатися заготівлею дров. Він заявив, що коли весь світ перебуває в енергетичній кризі, ми не можемо говорити про екологію.

У нас реліктові ліси є лише на заході України, інші регіони - ліси висаджувалися після Другої світової війни. Тому треба дозволити людям заготовлювати дрова,

– заявив Закревський.

Держава повинна дозволити людям видобувати копалини на місцях

Закревський зауважив, що цьогоріч українцям допоможуть котли, пічки та невеличкі сонячні електростанції. Він також нагадав, що в Україні є багато кар'єрів, вугільних копанок та торфів у регіонах, але не вистачає документів.

Експерт вважає, що уряд має дати владі на місцях можливість забезпечити населення тим, що вони можуть у себе видобувати.

Нагадаємо, що опалювальний сезон почнеться орієнтовно 15 жовтня. На прифронтових, деокупованих зонах є багато пошкоджених та зруйнованих об'єктів та ТЕЦ, тож зараз влада працює над тим, щоб їх відновити.

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