Наприклад, у Мар'їнці та Красногорівці – пекло. Про це розповів член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Мороз в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Чиновник наголосив, що людям треба евакуюватись, адже, скоріше за все, у Донецькій області не буде ні тепла, ні електрики.

Чи зможуть підвезти дрова

Мороз зазначив, що ще у 2014 році пропонували виготовлення буржуйок на державному рівні. Тоді роздавали ї у Красногорівці та Мар'янці.

Чиновник визнав, що зараз ситуація – важча. Дрова заготовляють. Однак важко сказати, як це будуть доставляти людям. У регіоні – постійні обстріли.

Людям необхідно виїхати

У Донецькій області не вщухають обстріли. Через це 28 липня у регіоні оголосили масштабну евакуацію. 30 липня Кабмін оголосив, що евакуація місцевих жителів з Донецької області – обов'язкова.

Мороз зізнається, що багато людей їхати не хочуть, їх доводиться вмовляти. Він запевняє, що евакуюватись необідно, адже головне зараз – зберегти життя.

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