Відповідну інформацію повідомив у ефірі каналу "Рада" міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Також 9 серпня стало відомо, що на українську ТЕС прибули перші 39 вагонів вугілля з Австралії.

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Уряд розповів про опалювальний сезон в Україні

Відбувається активна підготовка до старту нового опалювального сезону. Всі міста України готуються до цього процесу. Він відбувається майже у штатному режимі,

– заявив Чернишов.

Він також пояснив, що станом на початок серпня плановий стан готовності – 60%. Станом на 11 серпня мовиться вже про 65%. Міністр пояснив, що:

ситуація в регіонах дає можливість розраховувати на те, що ми починаємо опалювальний сезон штатно і в потрібний час;

планують почати опалювальний сезон орієнтовно 15 жовтня. Однак влада зважатиме на погоду в Україні;

на прифронтових, деокупованих зонах є багато пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Влада працює над тим, щоб їх відновити. Мовиться про об'єкти ТЕЦ.

"По інших регіонах ми працюємо над відновленням інфраструктурних об'єктів та тих, що пов'язані з наданням комунальних послуг як громадянам, так і об'єктам бюджетної та соціальної сфери", – пояснив міністр.

Коротко про опалювальний сезон в Україні: останні новини

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти не відновлюють інфраструктуру на захоплених територіях. За його словами, на прикладі інфраструктури та критичних комунікацій люди побачили, що таке насправді "русский мир" і чого вартують обіцянки окупантів.

У Міненергетики заявили, що перші 39 вагонів вугілля марки Г з Австралії вже прибули на українську ТЕС.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що не може сказати, що газу не вистачить навіть для центрального опалення.

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