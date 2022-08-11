Відповідну інформацію повідомив у ефірі каналу "Рада" міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Також 9 серпня стало відомо, що на українську ТЕС прибули перші 39 вагонів вугілля з Австралії.
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Уряд розповів про опалювальний сезон в Україні
Відбувається активна підготовка до старту нового опалювального сезону. Всі міста України готуються до цього процесу. Він відбувається майже у штатному режимі,
– заявив Чернишов.
Він також пояснив, що станом на початок серпня плановий стан готовності – 60%. Станом на 11 серпня мовиться вже про 65%. Міністр пояснив, що:
- ситуація в регіонах дає можливість розраховувати на те, що ми починаємо опалювальний сезон штатно і в потрібний час;
- планують почати опалювальний сезон орієнтовно 15 жовтня. Однак влада зважатиме на погоду в Україні;
- на прифронтових, деокупованих зонах є багато пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Влада працює над тим, щоб їх відновити. Мовиться про об'єкти ТЕЦ.
"По інших регіонах ми працюємо над відновленням інфраструктурних об'єктів та тих, що пов'язані з наданням комунальних послуг як громадянам, так і об'єктам бюджетної та соціальної сфери", – пояснив міністр.
Коротко про опалювальний сезон в Україні: останні новини
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти не відновлюють інфраструктуру на захоплених територіях. За його словами, на прикладі інфраструктури та критичних комунікацій люди побачили, що таке насправді "русский мир" і чого вартують обіцянки окупантів.
- У Міненергетики заявили, що перші 39 вагонів вугілля марки Г з Австралії вже прибули на українську ТЕС.
- Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що не може сказати, що газу не вистачить навіть для центрального опалення.
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