Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав одне з генеруючих підприємств ПАТ "Центренерго".

Читайте також Аналітик пояснив, які "але" є у відмові ЄС від російського вугілля

Вугілля накопичують за графіком

Загалом в Україну мають доставити 79 тисяч тонн вугілля. Його привезуть в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду.

Галущенко подякував уряду Австралії за підтримку та внесок в енергопостачання України цього опалювального сезону. Міністр визнав, що він буде найважчим за останні десятиліття, але запевнив, що підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, накопичення вугілля відбувається відповідно до графіка.

Крім того, він відзначив допомогу польських партнерів у логістиці австралійського вугілля, адже українські порти заблоковані через російську агресію.

Розвантаження австралійського вугілля / Фото Міненергетики:

Яким буде опалювальний сезон

У Кабміні зазначили, що готові до опалювального сезону на майже 60%. Якщо мовиться про мережі – 57%, про об'єкти теплопостачання – 58%.

Значна частина інфраструктури постраждала під час обстрілів. Однак 141 об'єкт теплопостачання та 2 ТЕЦ відремонтовано.

На створення резервного запасу обладнання виділили 1,4 мільярда гривень.

Дивіться більше – Омельченко розповів про майбутній опалювальний сезон: відео