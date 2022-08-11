Соответствующую информацию сообщил в эфире канала "Рада" министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Также 9 августа стало известно, что на украинскую ТЭС прибыли первые 39 вагонов угля из Австралии.

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Правительство рассказало об отопительном сезоне в Украине

Проходит активная подготовка к старту нового отопительного сезона. Все города Украины готовятся к этому процессу. Он происходит почти в штатном режиме,

– заявил Чернышов.

Он также отметил, что на начало августа плановое состояние готовности – 60%. По состоянию на 11 августа речь идет уже о 65%. Министр объяснил, что:

ситуация в регионах позволяет рассчитывать на то, что мы начинаем отопительный сезон штатно и в нужное время;

планируется начать отопительный сезон ориентировочно 15 октября. Однако власти будут учитывать погоду в Украине;

на прифронтовых, деоккупированных зонах много поврежденных и разрушенных объектов. Власти работают над тем, чтобы их восстановить. Речь идет об объектах ТЭЦ.

"По другим регионам мы работаем над восстановлением инфраструктурных объектов и тех, что связаны с предоставлением коммунальных услуг как гражданам, так и объектам бюджетной и социальной сферы", – сказал министр.

Коротко об отопительном сезоне в Украине: последние новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты не восстанавливают инфраструктуру на захваченных территориях. По его словам, на примере инфраструктуры и критических коммуникаций люди увидели, что такое "русский мир" и чего стоят обещания оккупантов.

В Минэнергетики заявили, что первые 39 вагонов угля марки Г из Австралии уже прибыли на украинскую ТЭС.

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что не может сказать, что газа не хватит даже для центрального отопления.

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