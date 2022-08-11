Какая ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты не восстанавливают инфраструктуру на захваченных территориях. По его словам, на примере инфраструктуры и критических коммуникаций люди увидели, что такое "российский мир" и чего стоят обещания оккупантов.

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Гайдай отметил, что оккупанты рассказывали, что все восстановят и отстроят. Однако перед отопительным сезоном, как констатировал глава Луганской ОВО, ничего не происходит.

Он заявил, что россияне не смогут восстановить инфраструктуру, потому что четыре месяца подряд разрушали ее обстрелами. По его словам, захватчики уже говорят, мол, нет смысла восстанавливать, например, Попасную.

Также Гайдай рассказал, что россияне вместо нормального централизованного водоснабжения для людей в Северодонецке дали помои.

Как к отопительному сезону готовится Харьковская область

О том, как к отопительному сезону готовится Харьковская область, в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он сообщил, что 10 августа состоялось совещание под руководством министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

Во время совещания поднимались вопросы подготовки к отопительному сезону и восстановление критической инфраструктуры. Синегубов заявил, что Харьковская ОВА сотрудничает с городскими властями.

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Глава Харьковской ОВА подтвердил, что ТЭЦ-3 подверглась разрушениям и власти делают все, чтобы начать зимний отопительный сезон по плану.

Состояние восстановления ТЭЦ-3 Синегубов не сообщил из соображений безопасности. Он подчеркнул, что кроме ТЭЦ-3 под ударом была ТЭЦ-5. Обе ТЭЦ являются критической инфраструктурой. Также россияне уничтожили ТЭЦ в Чугуеве, имевшей на себе нагрузку почти 40%.

В частных домах по возможности Синегубов советует устанавливать альтернативные источники отопления. В то же время, в многоэтажках власти будут пытаться обеспечить тепло, поскольку пеллеты или буржуйки не спасут людей.

Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области обустроят места обогрева. В настоящее время идет подготовка по закупке соответствующего оборудования.

В Николаеве призывают эвакуироваться

Мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона рассказал, что температурные режимы в этом отопительном сезоне будут меньше.

Если раньше мы добивались, чтобы в квартирах было +18+21, то сегодня эти параметры будут меньше. Не могу сказать, какие точно, но они будут меньше,

– сказал он.

Сенкевич прокомментировал, будут ли в Николаеве обустроены места обогрева. В этом отношении он общался с министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым. В частности, речь шла о том, чтобы места обогрева обустроить в спортзалах и школах.

По мнению мэра Николаева, обустраивать места обогрева опасно из-за постоянных обстрелов. Следовательно, он рекомендует жителям Николаева эвакуироваться из города.

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