Поэтому не зря украинские власти объявили об обязательной эвакуации из Донбасса. На ответный шаг пошли для того, чтобы не позволить гражданам гибнуть в собственных домах от лютых морозов во время отопительного сезона , который может так и не стартовать.

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В Славянске отопительного сезона не будет

Мэр города Вадим Лях так и сказал. Он отметил жителям Славянска, что зимой их ожидает очень непростое время.

Управляющие компании продолжают подготовку многоэтажного жилищного фонда к зиме. Сливают воду, консервируют систему отопления. Некоторые уже справились на 100%. Остальные еще в процессе. Суть одна – отопительного сезона не будет. И это тоже требует тщательной подготовки,

– подчеркнул он.

Напомним, что в Славянске из-за активных обстрелов со стороны России отсутствует водо- и газоснабжение. Что касается электроэнергии, то ее подают с перебоями.

В Луганской области ситуация катастрофическая

Глава ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что ни физически, ни технически подвести голубое топливо в крупные города области невозможно. И хотя оккупанты обещают отопительный сезон в тех городах, которые они сами же и разрушили, сделать это не получится. Все это потому, что враг собственными руками разбил инфраструктуру, которая не подлежит восстановлению.

По словам главы ОВА, для возобновления ее работы нужно будет на протяжении полугода работать непрерывно. Более того, это требует еще и немалых капиталовложений.

В Донецкой и Луганской областях отопительного сезона не будет. Главная причина – перебит газопровод высокого давления, и невозможность поставить газ на теплокоммунэнерго, для того чтобы провести отопительный сезон,

– подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Он также подчеркнул, что о ремонте не может быть и речи. А все потому, что газопровод находится там, где сейчас ведутся активные боевые действия.

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В прифронтовых зонах тоже может не быть тепла

Не менее сложна ситуация для жителей тех регионов, которые расположены неподалеку от линии фронта, или через которые она проходит. Речь идет о Харьковской, Николаевской, а также Запорожской области. Следует понимать, что враг там целенаправленно атакует критическую инфраструктуру. А это значит, что до зимы она может просто не остаться.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона отметил, что сейчас необходимо позаботиться об утеплении жилья. Если вы живете в частных домах, то у вас должно быть достаточное количество как дров, так и топливных брикетов.

Сложнее всего, подчеркнул он, подготовить к отопительному сезону район Гуляйполя. А все потому, что город обеспечивался теплом из родов, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Там же враг уничтожил как газовую, так и энергетическую сеть, что создает дополнительные проблемы.

В Харькове ситуация не проще. Игорь Терехов рассказывал ранее, что летом в областном центре планируется проложить 200 километров теплосетей. Заметим, что летом прошлого года удалось заменить 100 километров. А вот в этом году сделать это не удается из-за постоянных обстрелов.

"В Харькове будут проблемы с отопительным сезоном. Из города нужно выезжать, и мне будет нормального отопительного сезона. Российские войска будут бить по всей инфраструктуре, как они это делали в Чернигове, Ахтырке, Кременчуге и других городах", – подчеркнул Попенко.

Критической остается ситуация в Николаеве. Заметим, что город испытывает проблемы с пригодной для питья водой, ведь водозабор расположен далеко от города. Так что подавать воду для отопления тоже будет непросто. Есть вероятность, что враг и здесь будет бить по отопительной инфраструктуре, лишая жителей возможности пережить в теплые зимы.

На оккупированных территориях все еще хуже

Следует понимать, что сложнейшей все равно остается ситуация на оккупированных врагом территориях. Так, в Изюме Харьковской области уже нет инфраструктуры тепловых сетей. Как заметил глава ОВА Олег Синегубов, доподлинно непонятной остается картина по Волченскому и Купянскому направлениям.

Иван Федоров, городской голова Мелитополя, в очередной раз отмечает эвакуацию перед отопительным сезоном. Сейчас идет вторая волна, а третью запустят в преддверии начала периода обогрева жилищ.

"Нет газа, нет квалифицированных сотрудников, которые могут подготовить город", – подчеркнул он.

Если подытожить все вышесказанное, то следует понимать, что эта зима действительно будет непростой. Так что если у вас есть возможность выехать из мест, которые могут остаться без тепла этой зимой, сделайте это. Соответствующее непростое, но столь важное решение может спасти вам жизнь.

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