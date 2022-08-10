Тож не даремно українська влада оголосила про обов'язкову евакуацію з Донеччини. На відповідний крок пішли задля того, щоб не дозволити громадянам гинути у власних домівках від лютих морозів під час опалювального сезону, який може так і не стартувати.

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У Слов'янську опалювального сезону не буде

Мер міста Вадим Лях так і сказав. Він наголосив мешканцям Слов'янська, що взимку на них очікує дуже непростий час.

Керуючі компанії продовжують підготовку багатоповерхового житлового фонду до зими. Зливають воду, консервують систему опалення. Деякі вже впоралися на 100%. Інші ще в процесі. Суть одна – опалювального сезону не буде. І це теж вимагає ретельної підготовки,

– наголосив він.

Нагадаємо, що у Слов'янську через активні обстріли з боку росії відсутнє водо- та газопостачання. Що стосується електроенергії, то її подають з перебоями.

На Луганщині ситуація катастрофічна

Глава ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що ані фізично, ані технічно підвести блакитне паливо до великих міст області неможливо. І хоч окупанти обіцяють опалювальний сезон у тих містах, які вони самі ж і зруйнували, зробити це не вийде. Все це тому, що ворог власними ж руками розбив інфраструктуру, яка не підлягає відновленню.

Зі слів глави ОВА, задля відновлення її роботи потрібно буде упродовж пів року безперервно працювати. Ба більше, це потребує ще й чималих капіталовкладень.

У Донецькій та Луганській областях опалювального сезону не буде. Головна причина – перебитий газопровід високого тиску, та неможливість поставити газ на теплокомуненерго, для того, щоб провести опалювальний сезон,

– наголосив експерт з питань ЖКГ Олег Попенко.

Він також наголосив, що про ремонт не може бути й мови. А все тому, що газопровід розташований там, де зараз ведуться активні бойові дії.

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У прифронтових зонах теж може не бути тепла

Не менш складною є ситуація для мешканців тих регіонів, які розташовані неподалік лінії фронту, або крізь які вона проходить. Мовиться про Харківську, Миколаївську, а також Запорізьку області. Слід розуміти, що ворог там цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру. А це означає, що до зими її може просто не залишитись.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону зазначив, що зараз необхідно потурбуватися про утеплення осель. Якщо ж ви мешкаєте у приватних будинках, то у вас має бути достатня кількість як дров, так і паливних брикетів.

Найскладніше, підкреслив він, підготувати до опалювального сезону район Гуляйполя. А все тому, що місто забезпечувалось теплом з Пологів, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Там же ворог понищив як газову, так і енергетичну мережу, що створює додаткові проблеми.

У Харкові ситуація не простіша. Ігор Терехов розповідав раніше, що влітку в обласному центрі планують прокласти 200 кілометрів тепломереж. Зауважимо, що торік влітку вдалось замінити 100 кілометрів. А от цьогоріч зробити це не вдається через постійні обстріли.

"У Харкові будуть проблеми з опалювальним сезоном. З міста треба виїжджати, та мне буде нормального опалювального сезону. Російські війська будуть бити по всій інфраструктурі, як вони це робили у Чернігові, Охтирці, Кременчуці та інших містах", – підкреслив Попенко.

Критичною залишається ситуація у Миколаєві. Зауважимо, що місто переживає проблеми з придатною до пиття водою, адже водозабір розташований далеко від міста. Тож подавати воду для опалювання теж буде непросто. Є ймовірність, що ворог і тут битиме по опалювальній інфраструктурі, позбавляючи мешканців можливості пережити в теплі зиму.

На окупованих територіях усе ще гірше

Слід розуміти, що найскладнішою все одно залишається ситуація на окупованих ворогом територіях. Так, в Ізюмі, що на Харківщині, уже немає інфраструктури теплових мереж. Як зауважив глава ОВА Олег Синєгубов, достеменно незрозумілою залишається картина щодо Вовченського та Куп'янського напрямів.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя, вкотре наголошує на евакуації перед опалювальним сезоном. Наразі триває друга хвиля, а третю запустять напередодні початку періоду обігріву помешкань.

"Немає газу, немає кваліфікованих співробітників, які можуть підготувати місто", – підкреслив він.

Якщо підсумувати все вище сказане, то слід розуміти, що ця зима дійсно буде непростою. Тож якщо у вас є можливість виїхати з місць, які можуть залишитись без тепла цієї зими, – зробіть це. Відповідне непросте, але таке важливе рішення може врятувати вам життя.

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