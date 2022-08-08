Кожен день наближає Україну до перемоги. Зима буде складною, однак панікувати не варто. Сили та енергію краще спрямувати на те, щоб підготуватися до опалювального сезону.

Зауважте Жителів Запорізької області просять утеплитися і запастися дровами: зима буде складною

Людям, які мешкають у садибах, варто купити дрова

Олег Попенко – голова правління Спілки споживачів комунальних послуг – заявив, що у приватному будинку бажано, аби були всі джерела енергії. Зокрема, мовиться про твердопаливний котел. Водночас українцям варто купити:

генератор (до 5 кВТ);

дрова (7 – 8 кубів);

солярку (літрів 100).

Водночас ціна такого зимового запасу буде кругленькою. Попенко зауважив, що мовиться про 30 – 40 тисяч гривень. Закупити все зможуть не більше 10% від загальної кількості домовласників.

Якщо ж грошей бракує, варто купити хоча б щось. У певний момент це може врятувати ситуацію.

Мешканцям багатоквартирних будинків краще запастися сухим спиртом

Тим часом для мешканців багатоквартирних будинків, за словами Попенка, все може бути ще гірше. Саме тому краще не зволікати й запасатися теплими речами та сухим спиртом.

Можна придбати електрообігрівач, і тут надія лише на те, що витримає електропроводка. А практика останніх років показує, що вона не витримує навіть у нових будинках. Тому перше, що можу порадити, – перевірити проводку у всьому будинку,

– рекомендує Попенко.

Також найпростіша та найпоширеніша порада – запастися товстими в'язаними шкарпетками, теплими домашніми костюмами, светрами та шапками. Окрім того, варто витягнути ковдри. Ними також можна завішувати вікна, аби зменшити втрати тепла.

На Луганщині – катастрофічна ситуація

Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що ситуація з майбутнім опалювальним сезоном на Луганщині – катастрофічна. росіяни знищили інфраструктуру області. Щоб відновити все необхідне для опалювального сезону, потрібно працювати щодня. Однак окупанти нічого не роблять.

Зауважте – Зеленський анонсував нову потужну підтримку для України: дивіться відео