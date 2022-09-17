Чому у 2023 році ОВДП будуть не популярні: пояснення експерта

У проєкті бюджету на 2023 рік передбачено план суттєвого зниження фінансування уряду шляхом випуску ОВДП. Чому уряд вирішив більше не розраховувати на цінні боргові папери, читайте далі.

Кабмін України схвалив проєкт бюджету на 2023 рік. Відтак, з'явилися певні оцінки головного кошторису країни на наступний рік.

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Що таке ОВДП?

(Облігації внутрішніх державних позик) – це цінні боргові папери, що випускаються задля залучення додаткових коштів у бюджет, якщо є потреба.

Як розповідає Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital, у коментарі 24 каналу, план щодо суттєвого зниження фінансування уряду шляхом випуску ОВДП дещо турбує. Адже за прогнозами уряду, сума боргового цінного паперу в обігу наступного року має зменшитися на 140 – 220 мільярдів гривень, попри те, що в цьому році маємо приріст вже на 225 мільярдів.

До чого призведе непопулярність облігацій

Експерт зазначає, що бюджет на 2023 рік не може сьогодні бути реалістичним, оскільки ситуація в країні важко прогнозована через війну. Отже, сам бюджет – це дуже приблизні очікування уряду.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Такий прогноз як мінімум означає, що Мінфін більше не розраховує на підтримку бюджету Національним банком впродовж наступного року. Це добре, оскільки усі побоюються що нинішній надмірний друк грошей збільшує ризики інфляції. Але це також означає, що й банки не будуть інвестувати в ОВДП.

І тут: Мінфін вважає ОВДП настільки непривабливим інструментом чи він очікує проблеми з ліквідністю у банківській системі наступного року.

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Показники бюджету-2023

Уряд 13 вересня схвалив проєкт Державного бюджету на 2023 рік:

Прогнозований ВВП на 2023 рік закладено на рівні 6371,3 мільярда гривень.

Зростання ВВП – +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%)

Інфляція +30%;

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється: 6700 та 2589 гривень.

Доходи бюджету – 1,28 трильйона.

Видатки – 2,57 трильйона.

Щомісячний дефіцит – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік.

Курс – 42 гривні за долар.

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