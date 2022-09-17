Почему в 2023 году ОВГЗ будут не популярны: объяснение эксперта

В проекте бюджета на 2023 год предусмотрен план существенного снижения финансирования правительства путем выпуска ОВГЗ. Почему правительство решило больше не рассчитывать на ценные долговые бумаги, читайте дальше.

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год. Следовательно, появились определенные оценки главной сметы страны на следующий год.

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Что такое ОВГЗ?

(Облигации внутренних государственных займов) – это ценные долговые бумаги, выпускаемые для привлечения дополнительных средств в бюджет, в случае необходимости.

Как рассказывает Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, в комментарии 24 каналу, план существенного снижения финансирования правительства путем выпуска ОВГЗ несколько беспокоит. Ведь по прогнозам правительства, сумма долговой ценной бумаги в обращении в следующем году должна уменьшиться на 140 – 220 миллиардов гривен, несмотря на то, что в этом году прирост уже на 225 миллиардов.

К чему приведет непопулярность облигаций

Эксперт отмечает, что бюджет на 2023 год не может сегодня быть реалистичным, поскольку ситуация в стране трудно прогнозируемая из-за войны. Итак, сам бюджет – это очень приблизительные ожидания правительства.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Такой прогноз как минимум означает, что Минфин больше не рассчитывает на поддержку бюджета Национальным банком в следующем году. Это хорошо, поскольку все опасаются, что нынешняя чрезмерная печать денег увеличивает риски инфляции. Но это тоже означает, что и банки не будут инвестировать в ОВГЗ.

И тут: Минфин считает ОВГЗ столь непривлекательным инструментом или он ожидает проблем с ликвидностью в банковской системе в следующем году.

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Показатели бюджета-2023

Правительство 13 сентября одобрило проект Государственного бюджета на 2023 год:

Прогнозируемый ВВП на 2023 год заложен на уровне 6371,3 миллиарда гривен.

Рост ВВП – +2,5% по отношению к 2022 году (где прогнозируемое падение -33,1%)

Инфляция +30%;

Минимальная зарплата и прожиточный минимум не меняется: 6700 и 2589 грн.

Доходы бюджета – 1,28 триллиона.

Расходы – 2,57 триллиона.

Ежемесячный дефицит – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год.

Курс – 42 гривны за доллар.

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