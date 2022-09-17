Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год. Следовательно, появились определенные оценки главной сметы страны на следующий год.

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Что такое ОВГЗ?

ОВГЗ (Облигации внутренних государственных займов) – это ценные долговые бумаги, выпускаемые для привлечения дополнительных средств в бюджет, в случае необходимости.

Как рассказывает Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, в комментарии 24 каналу, план существенного снижения финансирования правительства путем выпуска ОВГЗ несколько беспокоит. Ведь по прогнозам правительства, сумма долговой ценной бумаги в обращении в следующем году должна уменьшиться на 140 – 220 миллиардов гривен, несмотря на то, что в этом году прирост уже на 225 миллиардов.

К чему приведет непопулярность облигаций

Эксперт отмечает, что бюджет на 2023 год не может сегодня быть реалистичным, поскольку ситуация в стране трудно прогнозируемая из-за войны. Итак, сам бюджет – это очень приблизительные ожидания правительства.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Такой прогноз как минимум означает, что Минфин больше не рассчитывает на поддержку бюджета Национальным банком в следующем году. Это хорошо, поскольку все опасаются, что нынешняя чрезмерная печать денег увеличивает риски инфляции. Но это тоже означает, что и банки не будут инвестировать в ОВГЗ.

И тут возникает вопрос: Минфин считает ОВГЗ столь непривлекательным инструментом или он ожидает проблем с ликвидностью в банковской системе в следующем году.

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Показатели бюджета-2023

Правительство 13 сентября одобрило проект Государственного бюджета на 2023 год:

Прогнозируемый ВВП на 2023 год заложен на уровне 6371,3 миллиарда гривен.

Рост ВВП – +2,5% по отношению к 2022 году (где прогнозируемое падение -33,1%)

Инфляция +30%;

Минимальная зарплата и прожиточный минимум не меняется: 6700 и 2589 грн.

Доходы бюджета – 1,28 триллиона.

Расходы – 2,57 триллиона.

Ежемесячный дефицит – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год.

Курс – 42 гривны за доллар.

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