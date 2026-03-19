Облікова ставка без змін: як на рішення НБУ вплинула війна в Ірані та ціни на нафту

Через загострення ситуації на Близькому Сході в Нацбанку вирішили не змінювати облікову ставку. Рішення має втримати рівновагу на фінансовому ринку України.

Що відомо про облікову ставку НБУ?

Про те, чому Нацбанк залишив ставку на рівні 15%, повідомляє ЕП.

Дивіться також Іран завдав удару по найбільшому у світі комплексу з виробництва СПГ у Катарі

Відомо, що на засіданні Національного банку 19 березня облікову ставку залишили на тому ж рівні, що й раніше.

Для підтримання стійкості валютного ринку, контрольованості інфляційних очікувань та процесів НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%,

– зазначив глава НБУ Андрій Пишний.

Він пояснив, що попри зниження ринкових ставок у відповідь на пом'якшення процентної політики в січні – гривневі інструменти залишались привабливими. Тож НБУ планував продовжити зниження облікової ставки. Однак з урахуванням зовнішніх ризиків, погіршення інфляційних очікувань та підвищення волатильності (коливань) на валютному ринку – відсоток показника знижувати не будуть.

Серед результатів такого рішення:

підтримка інтересу до гривневих активів;

відсутність загроз для розвитку кредитування.

За умови збереження суттєвих проінфляційних ризиків НБУ утримається від пом'якшення процентної політики. Натомість у разі подальшого їх посилення НБУ буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів для підтримання цінової стабільності,

– додав Пишний.

Водночас глава НБУ попередив про рівень інфляції, який може зрости, порівняно з прогнозами. Причина – подорожчання енергоресурсів через війну на Близькому Сході. Загострення ситуації зокрема впливає на внутрішні ціни та невизначеність в Україні.