Росія отримала "нафтовий подарунок": до якого важливого рішення готується центробанк

На тлі сповільнення інфляції Росія продовжує поступово відходити від жорсткої монетарної політики. Додаткову підтримку економіці країни-агресорки останнім часом надало загострення конфлікту на Близькому Сході, що спричинило зростання цін на нафту – один із ключових джерел доходів Кремля.

Чи знизять там облікову ставку

За даними опитування Bloomberg, центробанк уже на найближчому засіданні може знизити облікову ставку до 14%. Такого сценарію очікують 10 із 11 опитаних економістів, тоді як лише один експерт прогнозує збереження показника на поточному рівні у 14,5%.

Дивіться також Україна обійде Росію за темпами зростання економіки: новий прогноз аналітиків

Нагадаємо, Банк Росії розпочав цикл пом'якшення політики зі ставки у 21% ще рік тому, і відтоді не пропустив жодного засідання без її зниження. Тож у п'ятницю, 19 червня, аналітики очікують уже дев'ятого поспіль кроку в цьому напрямку.

Економістка московської інвестиційної компанії Ольга Беленькая зазначила, що достатні передумови створюють дані щодо:

динаміки споживчих цін та економічної активності;

а також зміцнення національної валюти.

Річ у тому, що сповільненню інфляції сприяло укріплення рубля, який натомість підтримало зростання нафтових доходів після загострення ситуації навколо Ормузької протоки. Російська валюта цього кварталу навіть стала найуспішнішою щодо долара у світі.



Облікова ставка в Росії / Скриншот із сайту центробанку

Щоправда, такі чинники мають тимчасовий характер, тоді як інфляційні ризики в середньостроковій перспективі продовжують домінувати. Додатковий тиск можуть створити нестача бензину та прискорення зростання цін на пальне після українських дронових атак на нафтопереробні заводи.

Водночас міністр фінансів Росії Антон Силуанов уже визнав, що дефіцит бюджету цього року перевищить офіційний план. Ба більше, нижня палата парламенту поспіхом схвалила зміни, які дозволять уряду збільшити видатки понад затверджені показники.

Нагадаємо, напередодні облікову ставку в Україні також переглянули. На засіданні 18 червня Нацбанк ухвалив рішення залишити її на поточному рівні в 15%, взявши до уваги зменшення ризиків, пов'язаних із війною на Близькому Сході та нестачею міжнародної фінансової допомоги.