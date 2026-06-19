Снизят ли там учетную ставку

По данным опроса Bloomberg, центробанк уже на ближайшем заседании может снизить учетную ставку до 14%. Такого сценария ожидают 10 из 11 опрошенных экономистов, тогда как лишь один эксперт прогнозирует сохранение показателя на текущем уровне в 14,5%.

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Напомним, Банк России начал цикл смягчения политики со ставки в 21% еще год назад и с тех пор не пропустил ни одного заседания без ее снижения. Поэтому в пятницу, 19 июня, аналитики ожидают уже девятого подряд шага в этом направлении.

Экономист московской инвестиционной компании Ольга Беленькая отметила, что достаточные предпосылки создают данные о:

динамике потребительских цен и экономической активности;

а также укреплении национальной валюты.

Дело в том, что замедлению инфляции способствовало укрепление рубля, которое, в свою очередь, поддержал рост нефтяных доходов после обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Российская валюта в этом квартале даже стала самой успешной по отношению к доллару в мире.



Учетная ставка в России / Скриншот с сайта ЦБ

Правда, такие факторы носят временный характер, тогда как инфляционные риски в среднесрочной перспективе продолжают доминировать. Дополнительное давление могут создать нехватка бензина и ускорение роста цен на топливо после украинских дроновых атак на нефтеперерабатывающие заводы.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов уже признал, что дефицит бюджета в этом году превысит официальный план. Более того, нижняя палата парламента в спешном порядке одобрила изменения, которые позволят правительству увеличить расходы сверх утвержденных показателей.

Напомним, накануне учетную ставку в Украине также пересмотрели. На заседании 18 июня Нацбанк принял решение оставить её на текущем уровне в 15%, учитывая снижение рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостатком международной финансовой помощи.