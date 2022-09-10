Облікова ставка залишається на рівні 25% і може ще піднятись: що це означає для українців

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього показника в червні. Водночас ймовірною є її подальша зміна.

Про це 24 каналу розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас. Він зауважив, що Нацбанк мусить реагувати на ситуацію, яка виникла в Україні через напад росії.

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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Дубас зазначив, що сам Нацбанк одразу ж заявив, що у разі необхідності буде готовий підняти облікову ставку вище за сьогоднішній показник.

Ми можемо очікувати і зміну. Але, якщо схарактеризувати рішення Національного банку в принципі, то для банкірів це було очікувано,

– сказав він.

За словами голови Асоціації українських банків, згідно з останнім опитуванням, переважна більшість банкірів довіряє напряму й діям Нацбанку. Водночас у певної частини є очікування, що НБУ все ж може піти на те, щоб далі підіймати облікову ставку.

Що це означає

Дубас зауважив, що інфляція – це зростання цін у державі. Коли в державі починає стрімко зростати інфляція через певні зовнішні чинники, як нині в Україні, то зазвичай за класикою будь-який центробанк ухвалює рішення.

Він робить гроші дорожчими, ніж інфляція. Тоді економіка сповільнюється, і так він приборкує цю інфляцію,

– заявив голова Асоціації українських банків.

За його словами, поступово Нацбанк досягає поставлених цілей. Але це рішення також має негативні наслідки. Але річ у тому, що НБУ мусить реагувати на ситуацію, яка виникла через напад росії.

Кредити дорогі, ніхто їх не бере. Так економіка уповільнюється й інфляція може прийти у якийсь контрольований коридор, а далі поступово знижуватися,

– сказав Дубас.

Голова Асоціації українських банків зауважив, що до початку повномасштабної війни росії проти України ціллю щодо рівня інфляції були 5%, плюс – мінус 1%.

Дубас про рішення Нацбанку залишити облікову ставку на рівні 25%: дивіться відео

Як воєнні дії впливають на економіку

Дубас заявив, що інтенсивність бойових дій та успіхи ЗСУ на фронті впливають на стабілізації економіки.

Це дуже взаємопов'язані речі. Тобто ми бачимо позитивні сигнали з фронту останнім часом на Сході, на Півночі і на Півдні,

– зауважив він.

Тому, наголосив голова Асоціації українських банків, воєнні дії прямо впливають на ситуацію в економіці. І після її стабілізації Національний банк може почати пом'якшувати свою політику, зокрема, й зниження облікової ставки.

Економічна ситуація в Україні: останні новини

Від початку повномасштабної війни в Україні, ціни в росії почали стрімко зростати. Згодом вони дещо впали, однак не суттєво. Наприклад, деякі товари зросли у ціні у понад два рази більше рівня інфляції.

У серпні цінова динаміка була стриманішою, ніж прогнозували в Нацбанку. На це вплинула низка факторів, зокрема зниження цін на пальне, подешевшання нафти та налагодження логістики.

Також український експорт зріс на 25%, а імпорт, навпаки, скоротився. Як розповів економіст та фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман, у серпні відбулися позитивні змінити у динаміці торгового балансу.

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